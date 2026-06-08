Basilio García Sevilla, 08 JUN 2026 - 22:23h.

José Ignacio Navarro espera que se produzcan ventas para tener margen de maniobra

Los cuatro asuntos más urgentes en la planificación del Sevilla

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En el Sevilla FC es importante afrontar la operación salida y, cuanto antes, obtener ingresos para que LALIGA EA SPORTS deje a José Ignacio Navarro ir haciendo incorporaciones e inscribiendo a los que están ya apalabrados. Hay varios nombres en la cabeza de todos los sevillistas, y también en el del hombre encargado de realizar la planificación en sintonía con Luis García Plaza.

En Nervión todo está en venta. Cualquier oferta interesante por uno de los jugadores será estudiada, aunque el mercado se va a cocer a fuego lento. Las circunstancias del club y el hecho de que esté a punto de comenzar el Mundial más largo de la historia apuntan a que vaya a ser así.

Mientras tanto, empiezan a surgir intereses, noticias y rumores sobre varios de los jugadores sevillistas. Los nombres de Rubén Vargas, Peque y Akor Adams han sido actualidad en el inicio de esta segunda semana de junio.

Rubén Vargas y la Champions

Uno de los jugadores sevillistas que se pondrá en el escaparate del Mundial es Rubén Vargas. En el club confían que brille en Norteamérica y lleguen ofertas por él. Las numerosas lesiones y su bajón de rendimiento en el último tramo de la temporada le convierten en una posible venta apetitosa.

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Eso sí, el helvético tiene una condición: jugar la UEFA Champions League. En una entrevista concedida a Blick junto a su hermano Manuel, confirman que son felices en Sevilla, pero que el sueño del futbolista es disputar la máxima competición continental. "Quiero jugar la Champions League algún día", afirma el futbolista del Sevilla, recibiendo la confirmación de su hermano Manuel. “Se lo merece, y espero que pueda vivirlo. Si la familia Vargas se muda, no se trata de la liga, el club ni el país. Se trata del sueño de jugar en la Champions League”, afirma. El pasado verano, el Villarreal se interesó por él en el tramo final del mercado, estuvo cerca de cumplir su sueño.

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Peque y un regreso a Santander

Mientras tanto, el Racing de Santander está tratando de conformar un equipo que sea capaz de mantener la categoría en su regreso a la máxima categoría 14 años después. El equipo cántabro está tirando de viejos conocidos, como el exbético Sergio Canales que va a regresar al equipo en el que se formó.

También está en su agenda Peque, por el que el Sevilla pagó cuatro millones hace dos años para incorporarle tras ‘salirse’ en LALIGA HYPERMOTION. En Nervión no ha rendido y se vería bien una salida, y en Santander estarían encantados de ‘repescarle’. Pero hay un problema, el dinero, y así lo ha reconocido el presidente racinguista Manuel Higuera. “El lunes sí estuvimos hablando José Alberto y yo con Peque. Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado”, explicaba en palabras a la Cadena SER. “Vamos a tener un equipazo, los futbolistas quieren venir al Racing”, concluía.

Akor Adams es feliz en Sevilla

Mientras tanto, el jugador más valorado de la plantilla según Transfermarkt es Akor Adams, y es la venta que tiene señalada la dirección deportiva debido a que puede dejar plusvalías un año y medio después de su llegada. Junto a algún canterano, es el traspaso más apetitoso para la tesorería de la entidad.

En los últimos días se le ha relacionado con el Olympique de Marsella, pero el jugador ha hablado en Nigeria para Footy África y nada hace indicar que tenga muchas ganas de marcharse. “Estoy feliz en el Sevilla y tengo contrato”, ha dicho. “No es algo que me preocupe ahora mismo. Tengo contrato con el Sevilla y acabamos de pasar una temporada difícil, así que no es momento de centrarse en esas cosas”, añadía Akor Adams.