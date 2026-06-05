Basilio García Sevilla, 05 JUN 2026 - 12:33h.

El jugador del Sevilla se ha retirado del primer entrenamiento en EEUU

Las cinco lesiones de Rubén Vargas en un año en el Sevilla

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Rubén Vargas no se escapa de los problemas físicos. El Sevilla FC espera que haga un buen Mundial con Suiza, se ponga en el escaparate y pueda sacarle del club mediante un buen traspaso que genere las tan deseadas plusvalías, pero de momento ya ha sufrido un parón por sus recurrentes molestias musculares.

Suiza jugó ante Jordania el pasado domingo, en un partido en el que Rubén Vargas fue titular y disputó los primeros 45 minutos, y ya ha emprendido su viaje a Estados Unidos para quedar concentrado en San Diego, en el estado de California. Sin embargo, malas noticias en el primer entrenamiento en tierras norteamericanas, pues el jugador sevillista se tuvo que retirar con molestias.

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En concreto, el de Adligenswil comenzó el entrenamiento, pero a los pocos minutos se retiró y tuvo que ser atendido por los médicos al sentir que algo no iba del todo bien en su pierna derecha. A priori, parece que no es más que una medida de precaución, pero ahonda en los problemas físicos que ha tenido el jugador desde que llegó al Sevilla, con un total de cinco lesiones en una temporada y media.

No obstante, en un vídeo subido recientemente por las redes sociales de la selección suiza, se puede ver al jugador realizando ejercicios en el gimnasio.

Rubén Vargas mira al Mundial

Para Rubén Vargas, jugar un Mundial es no solo un objetivo deportivo, sino vital. "El Mundial es lo más grande. Es una cosa que no se puede describir con palabras. De niño miraba el Mundial en la televisión y ahora mis amigos me mandan fotos mías jugando ahí", afirmaba hace unos días en una entrevista a la web de la FIFA.

De hecho, muchos sevillistas le han recriminado en los últimos partidos de LALIGA EA SPORTS que no haya puesto toda la intensidad necesaria sobre el césped mientras el equipo se jugaba la permanencia. Una lesión le podría haber dejado fuera de la cita norteamericana.

En 2022 vivió su primer Mundial: "Hicimos buenos partidos, pero perdimos en octavos contra Portugal. Son un país muy fuerte", y ahora afronta una nueva Copa del Mundo con toda la ilusión. “Todo el mundo dice que somos el favorito en el grupo y sobre el papel quizás sea así, pero sabemos que todos los equipos son muy fuertes y tienen buenos jugadores. Tenemos que jugar cada día a full y mirar partido a partido", asegura.

Suiza, que debuta el 13 de junio ante Catar, disputa este sábado un último partido amistoso ante Australia en el Snapdragon Stadium de San Diego, y Rubén Vargas es duda para jugar ese partido de preparación.