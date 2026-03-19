Basilio García Sevilla, 19 MAR 2026 - 10:58h.

Murat Yakin lo ha citado en la última lista de Suiza antes del Mundial

Rubén Vargas explica por qué retrasó su reaparición y aparca una fecha clave por el Sevilla: "Hablé con él"

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Noticia llamativa la que se acaba de producir en torno al Sevilla FC. La selección de Suiza ha decidido convocar a dos de los futbolistas sevillistas para sus próximos amistosos. No llama tanto la atención la llamada a Djibril Sow, que está siendo pieza importante y además metiendo goles en los últimos partidos del equipo, pero sí la de Rubén Vargas.

El extremo nacido en Lucerna pero con ascendencia dominicana, acaba de regresar de una larga lesión, lo que no ha sido impedimento para que Murat Yakin le haya citado. Rubén Vargas regresó el pasado domingo en el partido ante el FC Barcelona en el Camp Nou, en su primera aparición con continuidad prácticamente desde finales de noviembre. Cuatro días más tarde ha sido convocado por su selección.

Para el Sevilla, evidentemente, habría sido más conveniente que el jugador se quedara en la capital hispalense terminando de completar su recuperación. Sin embargo, Vargas tendrá que viajar tras el partido ante el Valencia CF para ponerse a las órdenes de Yakin.

Suiza jugará dos partidos amistosos, por lo que se espera que los minutos del futbolista se dosifiquen. Primero, jugará contra Alemania el viernes 27 en St. Jakob Park, en Basilea, escenario de dulce recuerdo para el sevillismo. Ya el Martes Santo, viajará a Oslo para medirse a la Noruega de Orjan Nyland, por lo que habrá coincidencia de sevillistas. Acto seguido, regresarán a la capital hispalense para empezar a preparar el partido ante el Real Oviedo del Domingo de Resurrección.

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Un paso hacia el Mundial

De este modo, tanto Sow como Rubén Vargas dan un paso prácticamente definitivo para estar en el Mundial del próximo verano, que se jugará en EEUU, México y Canadá. Al ser la última convocatoria antes de la cita norteamericana, pocas variaciones debería haber.

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Suiza está encuadrada en el Grupo B, junto a una de las anfitrionas, Canadá, Qatar y el ganador del play off europeo que disputan Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte. El rendimiento de ambos podría influir en su posición en el mercado de cara a la temporada 2026/27.