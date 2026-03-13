Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 13:25h.

El suizo está bien, se encuentra mejor y podrá reaparecer ante el FC Barcelona

Matías Almeyda, antes de visitar al Barcelona: "Tenemos que empezar a rezar y rezar"

Rubén Vargas podrá reaparecer en el Camp Nou. El suizo entró en primera instancia en la convocatoria del Sevilla FC para el duelo de la semana pasada frente al Rayo Vallecano, pero a última hora Matías Almeyda decidió que fuese uno de los descartes de la lista. Sin embargo, y pese al alarmismo, nada tenía que ver con una posible recaída de su lesión. El extremo llevaba tan solo una semana de trabajo con el resto del grupo y aún no se sentía en plenitud de condiciones para competir con garantías, de ahí la decisión consensuada entre todos. El jugador aún no se encontraba al cien por cien y las partes optaron por que fuese uno de los descartes de la citación.

Para este domingo Almeyda sí espera que pueda contar con minutos. Rubén Vargas acumula una sesión más de trabajo y se ha sacado "sus propias dudas", por lo que podría reaparecer en la segunda mitad. "Vargas estaba el partido pasado, solamente que no se sentía seguro. Ya está curado, esta semana se sacó sus propias dudas, hizo una semana prácticamente normal y seguramente lo veremos este partido. Es muy importante para nosotros", explicó Almeyda en sala de prensa.

El extremo suizo se lesionó a finales de noviembre, forzó para ayudar a su equipo y reapareció ante el Celta de Vigo, pero una recaída de su lesión le ha mantenido al margen durante los dos últimos meses. Por suerte el equipo no se ha resentido en demasía y durante esta segunda etapa apenas ha perdido un partido sin el suizo. Sea como fuere, su regreso es una grata noticia para Matías Almeyda, quien para estas últimas once jornadas podrá contar con su mejor argumento ofensivo. En esta ocasión el Sevilla FC no quiso correr los riesgos que tomó en enero, de ahí su ausencia de última hora en la convocatoria frente al Rayo. Sí que estará, si no ocurre nada raro, contra el Barça.