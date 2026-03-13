La nueva lesión de Pablo Barrios poco los focos en el director deportivo

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La lesión de Pablo Barrios genera un nuevo agujero en el Atlético de Madrid. En un momento crucial de la temporada, con partidos decisivos de Champions League, sin poder bajar el pistón en LaLiga y con la final de la Copa del Rey en el horizonte, Diego Pablo Simeone tendrá seguir compitiendo cada tres días con un centro del campo cogido con alfileres. Y en este sentido, muchas de las críticas apuntan directamente a Mateu Alemany.

Y todo por sus dos últimos movimientos en el mercado invernal. El Atlético ya necesitaba en verano un centrocampista que nunca llegó tras la salida de Rodrigo de Paul. Esa necesidad se multiplicó con el adiós de Conor Gallagher en enero. La idea del cuerpo técnico y de la dirección deportiva era firmar un jugador contrastado, de rendimiento inmediato, con Éderson como gran señalado. Pero la realidad acabó siendo bien distinta.

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El tiempo fue pasando, los fichajes llegaron a última hora y Alemany no consiguió cerrar a un centrocampista de garantías, así que recurrió al plan B: apuestas de futuro. Rodrigo Mendoza y Obed Vargas fueron los elegidos. El primero, con 20 años y procedente de un Elche en el que apenas había sido titular en seis partidos. El segundo, con otros 20 años recién cumplidos y procedente del casi desconocido Seattle Sounders de la MLS.

Mateu Alemany, señalado en el Atlético de Madrid

Un mes y medio después, la realidad es complicada para Simeone. Pablo Barrios, la pieza angular de su centro del campo, se perdió todo el mes de febrero y se perderá casi todo el mes de marzo. Mendoza ha tenido algunos minutos desde entonces, pero no ha terminado de convencer y, para colmo, también se ha lesionado y estará cerca de un mes de baja. Y Obed Vargas, por su parte, apenas ha jugado 65 minutos y lleva un mes sin participar en ningún partido.

Así pues, el Cholo tendrá que competir durante los próximos días con Johnny Cardoso y Koke Resurrección, este último con 34 años, como piezas más fiables. Tendrá que recurrir a jugadores como Baena y Marcos Llorente en el eje de la medular, lo que a su vez provoca la titularidad de jugadores menos fiables como Nahuel Molina o Le Normand. Y, probablemente, Vargas esté llamado a tener algo más de protagonismo e intentar mostrarse menos verde que hasta ahora.

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La realidad, en cualquier caso, es que los fichajes de Mendoza y Vargas no se han afianzado en los planes de Simeone, como era de prever a tenor de sus perfiles. De ahí que muchos aficionados apunten en las redes sociales a Mateu Alemany por su gestión en la medular durante el pasado mercado invernal.