María Trigo 13 MAR 2026 - 16:30h.

Así es El Doble, el famoso local madrileño en el que han juntado los jugadores del Atleti

Llorente y Griezmann, de celebración en Etxebarri con un vino de más de 15.000 euros: "Donde tenía que ser"

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Fundada en 1987, la Cervecería El Doble es una de las más conocidas de Madrid. Desde 1990 está situada en la calle José Abascal número 16, en el barrio de Chamberí. Un local clásico por el que han pasado todo tipo de caras conocidas. Los últimos en darse cita han sido varios futbolistas del Atlético de Madrid. Tal y como ha publicado en su Instagram el bar, Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Clément Lenglet y Koke Resurrección se han acercado a tomar una cerveza junto a unos amigos.

Todos, además, han posado con una camiseta del local. Una gran reunión entre amigos que se llevó a cabo hace unos días para festejar la goleada al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la Champions League.

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Cómo se define la cervecería y cómo es su carta

Así se define el bar en su web oficial: "Ven al sitio perfecto para tomar un buen cóctel después de un día agotador: Cervecería El Doble. Disfruta de la divertida música y del estupendo ambiente que te ofrece nuestro moderno bar. Tenemos aire acondicionado para que te puedas encontrar siempre bien, haga el clima que haga. Te invitamos a visitarnos. Por favor, echa un vistazo a nuestra página web. Estaremos encantados de recibirte. Abrimos todos los días menos los lunes".

Además, en su carta hay mariscos, conservas, embutidos y una gran variedad de delicias que la han convertido en uno de los bares más famosos de la capital. Ayuso, Belén Esteban, Dani Martín, Victoria Federica, Sofía Suescún, Andoni Luiz Aduriz o Vanesa Martín entre muchos otros.

Cabe recordar que la semana pasada, Marcos Llorente y Griezmann ya se escaparon al País Vasco al restaurante Etxebarri para celebrar que el Atlético de Madrid se había clasificado para la final de la Copa del Rey.