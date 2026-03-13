Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 11:46h.

La pareja anunció el embarazo en sus redes sociales

Dani Ceballos está muy cerca de experimentar un gran cambio en su vida junto a Luna Serrat. La pareja entre la actriz y el futbolista del Real Madrid esperaban un bebé que finalmente ha resultado ser un embarazo múltiple, tal como anunciaron hace unos días. La madre lo publicó en sus redes sociales junto a una camiseta de su padre, la otra que ha tenido que adquirir después de tener ya preparada la primera.

"En cuanto me hice el test de embarazo compré una equipación de su padre, luego me enteré de que eran dos y ayer fui a por la segunda", comentó en su perfil de Instagram. Las buenas noticias no llegan solas en el entorno blanco y en la vida de Ceballos, después de que su equipo goleara por 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de Champions.

Momento difícil en lo deportivo

Dani Ceballos vive momentos difíciles en el apartado deportivo después de caer lesionado a finales del mes de febrero. Tras el partido ante Osasuna, el atacante se sometió a unas pruebas médicas que dictaminaron que sufría una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Quedó pendiente de evolución, tal y como comunicó el club a través de sus redes sociales.

Una ausencia que se suma a las múltiples bajas con las que está teniendo que lidiar Arbeloa en las últimas citas. Sobre el francés Kylian Mbappé, por ejemplo, deseó que esté de vuelta cuanto antes para ayudar al equipo. "Ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento", comentó en la rueda de prensa previo al próximo partido liguero.