Eden Hazard ha hablado sobre Vinicius. Y su predicción de cara a un futuro a corto plazo es cuanto menos sorprendente. El belga, uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid y retirado del fútbol cuando sólo tenía 32 años, augura que su excompañero también podría colgar las botas antes de lo previsto debido a la "carga" mental que soporta en el día a día.

"Tiene tantas cosas en la cabeza antes de un partido que a veces me digo: 'pobre'. Sabe que va a pasar por eso, que apenas ocurre nada en cuanto a sanciones. Debe ser una carga. No me sorprendería que a los 30 años dijera que se va, que deja el fútbol, porque en cualquier caso no cambia nada", declaró Hazard en una entrevista en RTBF.

Una predicción que sería, cuanto menos sorprendente. Vinicius tiene 25 años y cumplirá 26 el próximo verano, por lo que una retirada con sólo 30 años significaría colgar las botas en 2030, justo después del Mundial que se jugará en España, Portugal y Marruecos.

Eden Hazard y la retirada de Vinicius: "No debe ser fácil"

Todo ello, según explica el belga, por la presión exterior: "Se habla más de lo que hace o sufre que de lo que aporta sobre el terreno de juego. La gente olvida el jugador excepcional que es y eso debe pesarle. No debe ser fácil ir a jugar un partido y pensar sólo en el fútbol", explicó.

"Es simplemente alguien a quien le gusta el fútbol, a quien le gusta jugar y que solo quiere divertirse. Un poco como me pasaba a mí cuando estaba en el campo", añadió Eden, cuyos últimos años en el mundo del fútbol tampoco fueron sencillos. De hecho, se retiró con sólo 32 años tras rescindir su contrato con el Real Madrid en 2023, al que llegó en 2019 con el cartel de estrella a cambio de 120 millones de euros. Durante esos cuatro años sólo disputó 76 partidos debido al cúmulo de lesiones y apenas anotó siete goles.