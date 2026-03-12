Desde Alemania insisten en que está cerca de abandonar Red Bull y emprender una nueva aventura

Jorge Picón adelanta los nombres que sondea el Madrid para el banquillo con una bomba: "Muy de cerca"

El futuro de Jürgen Klopp está llamado a copar varias portadas durante los próximos meses. O incluso semanas. El alemán está en la lista de candidatos que maneja el Real Madrid para llegar al banquillo en verano, pero desde Alemania aseguran que sus planes a corto plazo pasan por otro lado. Concretamente, por el banquillo de la semana germana.

Según informa el diario Bild, en Red Bull temen que Klopp deje su puesto de director de fútbol durante las próximas semanas. De hecho, hay quienes empiezan a dar por hecho que su salida se producirá más pronto que tarde. Los resultados no están siendo tan positivos como se esperaba y el técnico podría regresar a los banquillos mucho antes de lo previsto.

Pero no al Real Madrid, sino a la selección de Alemania. En un principio, Klopp podría manejar la idea de ser el seleccionador alemán a partir del mes de septiembre, después del Mundial 2026. El mismo medio asegura que el entrenador no quiere vivir el estrés diario que supone entrenar a un equipo de máximo nivel, lo que descartaría la opción del Real Madrid. La selección, en cambio, le permitiría llevar una vida mucho más tranquila.

Jürgen Klopp y la selección de Alemania

En Alemania, algunos medios incluso apuntan que Klopp podría llegar a la selección antes del Mundial, algo que a priori parece bastante complicado. Julian Nagelsmann es el seleccionar actual, el que ha llevado al combinado nacional a la cita mundialista, por lo que parece poco probable que le destituyan en las próximas semanas, más aún teniendo en cuenta que el parón de finales de marzo será el único previo a la cita de Norteamérica.

En este sentido, cabe recordar que Nagelsmann tiene contrato con la Federación hasta la Eurocopa 2028. Aún así, cada vez son más las voces que apuntan a una salida el próximo verano, con Klopp postulándose como gran favorito para sustituirle. Una opción que, de concretarse, le alejaría de manera definitiva del Real Madrid.