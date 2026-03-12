Jorge Morán 12 MAR 2026 - 10:01h.

El portero salvó el gol del City tras el error de Thiago Pitarch

Courtois se harta de que duden de la profesionalidad del vestuario del Madrid: "Pensáis que es en una guardería"

En una noche marcada por la figura de Fede Valverde, hubo otro futbolista que fue clave en la victoria del Real Madrid. Y ese no es otro que Thibaut Courtois, quién salvó a los suyos con una parada que volverá a entrar en los libros de historia. Un acto de reflejos a la altura de muy pocos y con una intrahistoria detrás que explicó Santi Cañizares.

La acción ocurrió en el minuto 74 de partido. Thiago Pitarch, quién estaba siendo de lo más destacado del equipo de Arbeloa, recibió en el área. Su confianza era tal que, lejos de jugar rápido con algún compañero o con Courtois, decide regatear en el área en lo que pudo suponer el gol de Nico O´Reilly. "No es que la haya perdido, es que ha intentado jugar la pelota en una zona de mucho riesgo, además de espaldas, que no sabes muy bien donde viene el rival", dijo Cañizares en Movistar +.

El culpable de la parada de Thibaut Courtois

La presión del futbolista del City acabó con la pelota directamente hacia la portería, provocando el paradón de Courtois. El belga, en apenas unos segundos, reaccionó de manera increíble sacando su pierna derecha como si de un portero de balonmano se tratara. Una acción con un gran trabajo detrás, como desveló Santi Cañizares.

"Este trabajo lo hace mucho Courtois con su entrenador de porteros, con Llopis", comenzó desvelando el ex portero del Real Madrid y Valencia. "Hay muchas formas de resolver las jugadas en el fútbol y Llopis opina siempre que ese tipo de jugadas tan cercanas es mejor con los pies", explica Cañizares.

Para el guardameta, y también para el entrenador de porteros, la velocidad de piernas es mayor que la de los brazos. "Sacar los pies es mucho más rápido que las manos para impedir este tipo de acciones. Yo creo que tiene mucho que ver las horas que ha pasado trabajando este tipo de acciones", señalo 'Cañete'.