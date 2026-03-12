Lucas Gatti 12 MAR 2026 - 15:20h.

La AFA considera que jugar en el Bernabéu no sería justo

Propone otro estadio europeo para la disputa del partido entre España y Argentina

La Finalíssima es una incertidumbre a esta hora. Frente a la posibilidad de que el estadio Santiago Bernabéu sea la sede del partido entre España y Argentina, desde la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) no ven con buenos ojos que se juegue en Madrid.

Según pudo averiguar ElDesmarque, la AFA descartó oficialmente la opción de jugar en la casa del Real Madrid y piden que exploren todas las opciones para que la Finalissima se pueda jugar en un campo neutral. La Selección Argentina considera que jugar en el Bernabéu no sería justo, ya que La Roja lo haría en condición de local, y que Lionel Messi y compañía jugarían de visitante.

El estadio que propone Argentina y la fecha de la decisión

El Santiago Bernabéu es la opción más firme que sugiere la UEFA y la RFEF por encima del estadio da Luz de Lisboa, en Portugal, y el Olímpico de Roma, Italia. A raíz de esta chance de que Madrid sea anfitrión del encuentro, desde AFA se comunicaron con la CONMEBOL para manifestarle que no aceptará el Bernabéu como sede de la Finalissima. Y acto seguido, la casa madre del fútbol sudamericano se lo comunicó a su par de Europa.

A esta hora, el Olímpico de Roma es el estadio que pica en punta como contrapropuesta desde AFA que acepta jugar en el viejo continente, pero no en España porque aduce que no se debería jugar en un país que dispute la final.

En un principio, CONMEBOL había aceptado la Casa Blanca como sede del partido, pero ante el llamado de la AFA, dio marcha atrás. Por cuestiones logísticas, la decisión final debe tomarse entre hoy y mañana, a falta de 15 días para que se dispute el encuentro, programado para el 27 de marzo.

Cabe recordar que el conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán generó problemas en la región y Qatar fue perdiendo terreno como anfitrión de la copa. Originalmente, el estadio Lusail (lugar donde Argentina se coronó campeón frente a Francia en el Mundial 2022) fue elegida sede, pero las tensiones derivaron en la suspensión del fútbol en Qatar, por lo que dejó a la Finalíssima stand by.

Los directivos qataríes hicieron fuerza por no "soltar" la Finalissima y hasta reanudaron la actividad deportiva en su país a partir de hoy. Sin embargo, tanto AFA como UEFA se niegan a jugar en territorio qatarí, ya que ambos planteles se niegan a viajar hacia allá.

Desde que surgió la escalada bélica, se manejaron otras opciones que habían sido consideradas en su momento, que fueron el estadio Wembley, que fue descartada porque Inglaterra y Uruguay se enfrentarán en un amistoso internacional -con entradas ya vendidas- en esas fechas. También, el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, no prosperó, ya que se disputará el Miami Open.

A falta de confirmación oficial de la sede, la Finalíssima se disputará el viernes 27 de marzo entre la Albiceleste (campeona de la Copa América 2024) y La Roja (ganadora de la Eurocopa 2024). Argentina, defenderá el título obtenido en 2022, tras el triunfo por 3-0 ante Italia en Wembley, Londres.