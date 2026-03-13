Celia Pérez 13 MAR 2026 - 16:51h.

Rueda de prensa oficial del club para explicar todo el procedimiento

Estafa de 3.000 euros con entradas falsas para la final de Copa del Rey

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El procedimiento para adquirir las entradas para la final de Copa del Rey en Sevilla ha despertado un importante revuelo alrededor del club txuri urdin. La entidad donostiarra informó de que un socio que adquiera la entrada, al completar el pago podrá poner los datos de aquella persona que vaya a utilizarla, independientemente de que esta sea o no socia. Es decir, que puede cederla. Todo ello ha llevado a que el club comparezca hoy ante los medios de comunicación con Jokin Aperribay al frente.

En cuanto a la elección y los plazos, la Real ha puntualizado que los socios de 25 años que se inscriban la tendrán garantizada y aquellos que lleven menos de 25 entrarán en el sorteo. El resultado de esos socios que se hayan inscritos para poder acceder a una entrada será publicado el próximo lunes 16 de marzo. Y será el miércoles 18 de marzo, a las 13.00 horas, el sorteo ante notario, luego se le comunicará a los socios.

La Real Sociedad aclara la polémica con las entradas

El club explica que el proceso de compra se habilitará los primeros días de abril. Los días previos a la compra, se comunicara a los socios agraciado en que consistirá el proceso. El socio agraciado una vez que acceda a la compra tendrá que indicar el nombre, el apellido y DNI de aquellas persona que acuda, que será quien decida el socio.

Ahí, Aperribay aclara que plantearon a la RFEF la posibilidad de hacerlo de otra manera, pero no obtuvieron respuesta positiva. "Le dijimos a la REF si podía ser de otra manera y nos dijeron que no había tiempo. El procedimiento es el único que puede ser pero de ahí a que pensemos que el socio va a provechar para hacer trampas o trapichear con la entrada me parece que es mucho pensar", señaló.

"Hemos pedido a la plataforma y a la RFEF que colocase los datos automáticamente no puede hacerlo. La persona tiene que inscribir sus datos. es el proceso de inscripción", añadió.

Los precios de las entradas

En cuanto al precio de las entradas, en fondo sur habrá un total de 17.468 e irán desde los 89 euros hasta los 179 euros. En tribuna, un total de 4.885 y rondarán desde los 179 euros hasta los 282 euros. Y en tribuna principal, un total de 3.327 con precios desde los 196 a 282 euros.