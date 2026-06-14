Joaquín Anduro 14 JUN 2026 - 02:15h.

Protagonismo de los futbolistas del Real Madrid y sorpresa marroquí

El reto de Mati Prats a Vinicius: "¿No querías ganar el Mundial y el Balón de Oro?"

Compartir







Partidazo el vivido en East Rutherford, Nueva Jersey, entre Brasil y Marruecos con un 1-1 en el Grupo C después de que los dos equipos tuvieran el control por momentos sin llegar a imponerse del todo a su rival. Brahim se inventó el gol de Saibari con una asistencia genial y Vinicius empató con un golazo marca de la casa en un encuentro en el que brilló la medular magrebí con el joven de 18 años con Ayyoub Bouaddi como la sensación.

El que no pudo brillar fue el culé Raphinha, que dejó dudas al igual que muchos de sus compañeros en la Canarinha, sobre todo Casemiro y Roger Ibáñez, sustituidos al descanso. En Marruecos destacó su medular, con actuación destacada del gironí Ounahi, precisamente dejando sin minutos al bético Sofyan Amrabat.

El uno por uno de Brasil

Alisson Becker [5]: Le pilló el gol de Saibari fuera de posición pero tampoco fue el principal culpable del empate de Brasil.

Roger Ibáñez [2]: El defensor fue sustituido al descanso después de una primera parte en la que, tras pasar del eje defensivo al lateral, perdió fiabilidad.

PUEDE INTERESARTE La tradición que puede dejar sin Mundial a Cristiano Ronaldo, Vinicius o Bellingham

Marquinhos [4]: Sorprendentemente, no estuvo al nivel formando una pareja con Gabriel más débil de lo esperado en ellos.

Gabriel Magalhaes [4]: Se comió la carrera de Saibari en el gol y demostró una endeblez defensiva que no se le había visto con el Arsenal.

Douglas Santos [5]: El jugador del Zenit cumplió sin alardes defendiendo un costado en el que no iba a tener ayudas de Vinicius.

Casemiro [3]: El partido le pasó por encima, lo pasó muy mal para controlar el descaro de los jugadores marroquíes.

Bruno Guimaraes [5]: No pudo destacar mucho el futbolista del Newcastle pero sí tuvo por momentos el dominio de la pelota.

Lucas Paquetá [5]: Muy intermitente el mediapunta, que se convirtió en una de las sorpresas del once de Ancelotti y no logró consolidarse en el puesto.

Raphinha [4]: El atacante del Barça no rindió a su nivel habitual y le costó crear peligro a la defensa de Marruecos.

Vinicius Jr. [9]: Obra de arte del futbolista del Real Madrid para empatar el partido para Brasil. Se le vio por momentos demasiado solo en ataque.

Igor Thiago [4]: Se quedó corto el ariete, creando peligro, tras haber sido una de las sorpresas de Ancelotti en el once titular.

Sustituciones

Danilo Luiz [6]: Ayudó a cerrar el coladero en el que se había convertido el lateral derecho brasileño.

Fabinho [5]: Mejoró algo las prestaciones defensivas de Casemiro pero el jugador de Al Ittihad tampoco estuvo al nivel que debería.

Luiz Henrique [5]: Lo intentó sin éxito el exfutbolista del Betis desde que entró al campo.

Matheus Cunha [6]: El ariete del Manchester United le puso ganas desde que entró al campo, inquietando a la zaga magrebí.

Danilo dos Santos [-]: El jugador de Botafogo entró en el tramo final.

El uno por uno de Marruecos

Yassine Bono [6]: Muy seguro, como siempre, a pesar de que no pudo hacer nada con el trallazo desde cerca de Vinicius.

Achraf Hakimi [7]: Con mucha presencia ofensiva aunque eso implicara que Vinicius le pusiera en ocasioens en peligro por su costado.

Issa Diop [5]: Tuvo que salir en demasiadas ocasiones de su posición para defender a Vinicius cuando Achraf no lograba regresar del ataque. El que más dudas dejó atrás.

Chadi Riad [6]: El ex de Barça y Betis demostró su calidad con el balón en los pies sin descuidarse en tareas defensivas.

Noussair Mazraoui [6]: Mejor en ataque que en defensa el zaguero del Manchester United aunque logró entonarse en la segunda mitad.

Neil El Aynaoui [7]: Formó un centro del campo de garantías con Bouaddi complementándose entre ellos para generar el juego marroquí.

Ayyoub Bouaddi [9]: De momento, la gran actuación de un futbolista joven en este Mundial. Demostró una inteligencia sobre el campo impropia de un futbolista de 18 años.

Azzedine Ounahi [7]: Detalles de calidad del futbolista del Girona cuatro años después del torneo de Qatar donde se presentó al mundo.

Bilal El Khannouss [8]: El jugador del Stuttgart provocó muchos problemas a Roger Ibáñez. Tantos que Ancelotti retiró al defensa brasileño en el descanso.

Brahim Díaz [9]: Asistencia descomunal del futbolista del Real Madrid en el gol de Saibari. El líder marroquí con el balón y el factor diferencial en ataque.

Ismael Saibari [8]: Golazo del futbolista de Terrassa para abrir el marcador y buenos movimientos para volver loca a la defensa de la Canarinha.

Sustituciones

Samir El Mourabet [6]: Buen trabajo con el balón del futbolista del Estrasburgo.

Chemsdine Talbi [6]: No desentonó desde que entrara al campo en la segunda mitad.

Anass Salah-Eddine [-]: Ayudó a amarrar el empate.

Ayoube Amaimouni [-]: Salió para los últimos minutos.

Sofiane Rahimi [-]: Jugó apenas el descuento.