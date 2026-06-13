Alineaciones confirmadas del Brasil-Marruecos en el Grupo C del Mundial 2026

Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 22:38h.

Así salen Carlo Ancelotti y Mohamed Ouahbi

El reto de Mati Prats a Vinicius: "¿No querías ganar el Mundial y el Balón de Oro?"

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Este sábado arranca el Mundial 2026 para Brasil, la selección con más campeonatos conquistados, enfrentándose a Marruecos, la campeona de África en los despachos y semifinalista en Qatar 2022. Uno de los grandes encuentros de la primera fase del torneo que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final, y para el que Carlo Ancelotti y Mohamed Ouahbi tienen ya alineaciones confirmadas.

La Canarinha arranca su camino hacia el hexacampeonato (siendo menos favorita que en otras ocasiones) con el estreno también de Carlo Ancelotti en un Mundial. El italiano, primer técnico extranjero en la historia brasileña, apuesta por el esquema más conservador de los dos previstas para el duelo y Lucas Paquetá será el encargado de jugar por delante del doble pivote Casemiro-Bruno Guimaraes dejando la delantera para Raphinha y Vinicius por las bandas e Igor Thiago finalmente en punta.

Roger Ibáñez entrará en el lateral derecho, donde Wesley se cayó de la convocatoria tras la lesión sufrida en los últimos días. Tampoco llega por sus problemas físicos Neymar, que sí podría estar presente más adelante en este Mundial 2026.

En Marruecos, Mohamed Ouahbi, el sustituto de Walid Regragui, también ha poblado el centro del campo con varios futbolistas entre los que destaca una perla como Ayyoub Bouaddi, el gironí Azzedine Ounahi o Ismael Saibari, nacido en Terrassa. El que no estará es el bético Sofyan Amrabat ni, obviamente, Ez Abde tras su baja por lesión pero sí el madridista Brahim Díaz.

Además de Saibari o Brahim, también formarán como titulares otros dos nacidos en España como el madrileño Achraf Hakimi o el balear Chadi Riad. Una alineación que también cuenta, como no podía ser de otra forma, con el ex de Girona y Sevilla Yassine Bono en la meta.

Alineaciones confirmadas del Brasil-Marruecos

XI de Brasil: Alisson Becker; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Jr., Igor Thiago.

XI de Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari; Brahim Díaz.