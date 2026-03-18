Saray Calzada 18 MAR 2026 - 09:23h.

La CAF ha tomado una decisión polémica y los jugadores de Senegal y la federación han reaccionado

Compartir







La CAF ha tomado una decisión que ha revolucionado el mundo del fútbol. En un comunicado declaraban a Marruecos como ganador de la final de la Copa África ante Senegal por incomparecencia de esta selección. Todo viene a raíz del penalti que pitaron en los minutos final. Esto cabreó a la selección senegalesa porque lo veían un error claro del árbitro y por unos instantes se fueron del terreno de juego. Volvieron, Brahim Díaz tiró la pena máxima, la falló y luego en el descuento marcaron ellos para llevarse el partido y el trofeo.

PUEDE INTERESARTE Sadio Mané pone cordura en la Copa África y obliga a Senegal a volver al campo tras retirarse

Las reacciones a esto no se hacían esperar y fueron muchos los jugadores los que se pronunciaron sobre esta decisión tan trascendente en el fútbol. Uno de ellos fue Pathé Ciss, jugador del Rayo Vallecano. Publicaba varias fotos celebrando y con la copa junto a un mensaje: "Puedes añadir tres goles más a favor del llorón".

PUEDE INTERESARTE Vergüenza en la final de la Copa África, Senegal abandona en el minuto 100 como protesta al árbritro

No era el único. Moussa Niakhaté, del Olympique de Lyon, seguía el mismo patrón que el jugador vallecano y publicaba unas fotos con el trofeo y la medalla. "Venid a por ellas". "Esto no es IA, es real". Desde el organismo de la federación de Senegal también se pronunciaron. Una fuente del organismo reaccionó en L'Equipe. "Estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 29 de marzo, va a ser la Tercera Guerra Mundial".

La reacción de Marruecos

El trofeo más importante del continente africano ha cambiado de dueño por una decisión en los despachos. Marruecos ha reaccionado también a esta decisión y aseguran que su fin cuando reclamaron no era este.

"La Federación desea recordar que su enfoque nunca ha tenido como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma", agregó. "La Federación reafirma su compromiso de respetar las normas, garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas".