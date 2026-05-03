Alberto Cercós García 03 MAY 2026 - 21:58h.

Fernando Alonso protagoniza una intensa lucha con 'Checo' Pérez, sale victorioso y tira de ironía con su futuro

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Fernando Alonso sigue sufriendo de lo lindo esta temporada, pero poco a poco parece que da pasos hacia adelante. En este Gran Premio de Miami, más que lo individual, toca valorar lo colectivo. Y es que a la cuarta ha ido la vencida; a la cuarta carrera, los dos monoplazas de Aston Martin han podido terminar una carrera de domingo. Un objetivo que claramente estaba marcado en rojo tras un inicio para el olvido, con muchos problemas de vibraciones, fiabilidad y demás. Al final, tanto Alonso como Lance Stroll han visto la bandera de cuadros y cierran un fin de semana muy realista. Para el español, quien ha sido muy crudo durante los últimos días, la carrera de Miami ha tenido momentos buenos y malos.

La salida de Alonso no ha sido la mejor de todas. Con muchos problemas, esquivando diferentes monoplazas para no terminar contra el muro y un objetivo claro: esperar a la lluvia. "Solo estábamos esperando que lloviera. 'Puede que llueva, podríamos evitar una parada', pero no cambiaba mucho porque estábamos en una parada detrás del siguiente coche, así que incluso si llueve y hacen una parada extra, siguen estando delante de nosotros. No hay mucho que podamos hacer, pero, intentamos aprender sobre la gestión de la estrategia y la gestión de los neumáticos", resume en declaraciones recogidas por Marca.

"No tuvimos ningún problema, las vibraciones han mejorado, pero ahora el rendimiento creo que es muy similar al de Japón. Sinceramente, el problema principal durante todo el fin de semana fue la caja de cambios, más que el motor. No sé, la electrónica, algo... era muy raro al reducir y al subir de marcha, así que no tenía mucho control. En cuanto a Canadá, creo que necesitamos mejorar el comportamiento de la caja de cambios en este momento", añade el piloto asturiano.

Su lucha con 'Checo' Pérez, grandiosa

Pero sin lugar a dudas, Alonso ha protagonizado una gran batalla con 'Checo' Pérez durante toda la prueba. El propio mexicano ha destacado la lucha elogiando el estilo del piloto de Aston Martin. "Muy divertida, siempre pelear con él es divertido. Es inteligente, piensas sus movimientos. Y es un piloto muy limpio", destacaba el de Cadillac en DAZN.

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Por último, Alonso bromea también con su futuro. "¿Quizá si lograr un quinto en una carrera?", le preguntaban como condición de si logrando algún buen resultado aclararía su situación de cara al 2027. "Si logro un quinto en alguna carrera me retiro esa misma tarde", zanja el español.