Alberto Cercós García 03 MAY 2026 - 00:06h.

Fernando Alonso partirá 18º en Miami y su desesperación parece no tener fin

Las continuas peticiones de Aston Martin a Fernando Alonso durante la 'sprint' para no sobrecalentar el motor

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Odisea, desesperación, suplicio. Ya se van terminando los adjetivos para calificar el 2026 de Fernando Alonso en Aston Martin. En la clasificación del Gran Premio de Miami se ha vuelto a confirmar todo: el AMR26 necesita, aún, mucho trabajo. Ni las cinco semanas de parón ni el adiós de los problemas de vibraciones o fiabilidad son suficientes para ver un paso adelante real de Alonso. Y es más, esta situación parece no tener fin. Ya lo dijo el propio Fernando durante el Gran Premio de China: para ver luz al final del túnel deberán pasar muchas carreras. Ahora, es más concreto y marca el fin del verano como un posible punto de inflexión.

"No tiene sentido traer dos, tres o cuatro décimas al circuito porque no lo vamos a transformar en buenos resultados, nos falta un segundo con respecto al coche de delante. Necesitas una estrategia con el techo de gasto y este era el plan desde el principio. Después del verano daremos un paso adelante. Espero que después del verano, pero no antes de la carrera 14", reconoce el asturiano en AS.

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Objetivo para la carrera y dardo a Ferrari

La autocrítica de Alonso es clara, y los dardos a Aston Martin también. "Mientras no entiendas los problemas y los resuelvas de uno en uno, es difícil ganar confianza en el siguiente paso de prestaciones. Es un alivio ver que la reducción de vibraciones esperada en Sakura se confirma en la pista. Aunque somos competidores y vemos que la situación sigue igual en los Grandes Premios y seguirá así en los próximos meses. Será un ejercicio de mantener la calma", resume.

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"El 17º está un segundo delante así que seguimos bastante lejos. La fiabilidad y las vibraciones han mejorado mucho y eso es lo más positivo del fin de semana, todo el trabajo con las vibraciones. Hemos resuelto esa tarea porque el coche se comporta normal ahora. No habrá problemas ni preocupaciones para terminar la carrera, pero en cuanto a ritmo no hemos traído piezas así que probablemente hemos caído un poco más atrás", añade Alonso.

Por último, valora el hecho de que la carrera puede ser en mojado y lanza una clara pulla a Ferrari. "En seco no tenemos posibilidades y en mojado, posiblemente tampoco. No se sabe lo que puede pasar en mojado, será la primera vez con estos coches en mojado. Solo Ferrari tiene ese lujo, porque hacen test ilimitados con Pirelli. Nosotros no somos Ferrari así que tenemos que aprender en las carreras", zanja.