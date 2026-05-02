La reflexión del Cholo Simeone con las rotaciones del Atlético de Madrid: "Necesitamos gente como ellos"

Fran Fuentes 02 MAY 2026 - 22:10h.

Las rotaciones le funcionan con la Champions de por medio

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Diego Pablo Simeone ha comparecido en sala de prensa tras el triunfo del Atlético de Madrid frente al Valencia CF. El Cholo ha respondido al buen partido de Nahuel Molina, reivindicando las virtudes del argentino, pero también ha reivindicado a otros jugadores. Del mismo modo, ha puesto en valor el partido de los jóvenes canteranos. En Mestalla han sido Iker Luque y Miguel Cubo los que han logrado desequilibrar el marcador, y el técnico no ha perdido la oportunidad de darle el mérito a Fernando Torres, técnico del Atlético Madrileño, filial rojiblanco. A continuación, sus palabras:

El buen partido de Nahuel Molina: "Bueno, hay varios. Porque también podemos sumar a Robin Le Normand, también podemos sumar a Musso, que vienen cada vez que el equipo los necesita. Tienen la intención de dar el máximo, después se puede jugar bien, se puede jugar mal, pero sí hay una característica en ellos que necesitamos, que el Atlético de Madrid necesita tener en su plantilla y cuando uno genera y gestiona una plantilla para competir donde queremos, necesitamos gente como ellos".

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Las virtudes ofensivas del argentino: "Es que lo tengo clarísimo que Molina, su mejor juego está en las transiciones, su mejor juego está de mitad de cancha hacia adelante cuando en progresión tiene rompimiento, tiene tiro, tiene gol, tiene asistencia y bueno, todo eso alguna vez se nos lo puede dar cuando está un poquito más ofensivo como hoy y cuando está, puede ser más defensivamente trabajando desde el lugar donde empieza, es más difícil repetir jugadas como las que repitió hoy, pero tenía el partido pensado como pasó, tratando de aprovechar ese rompimiento, ese trabajo de ruptura de Molina. Con Rodrigo Mendoza, con Boñar, que es un gran partido, con los chicos, con Morcillo, que trabajó muy bien, con Rayane, que al principio del partido trabajó muy bien con las necesidades defensivas del equipo y después la calidad que tiene Cubo, porque tiene calidad. Hoy estuve hablando con él en la previa del partido, ya le dejé claramente, claro lo que necesitamos para contar con futbolistas como él, porque tiene talento y Iker tiene lo que se vio, explosivo, velocidad, lo viene haciendo muy bien con Fernando y está claro que estos chicos son trabajo de Torres. No es trabajo nuestro, sino es un gran trabajo de ellos, que creo que es un premio para el Atlético de Madrid".

El buen nivel de los canteranos: "Bueno, no, sorprender no me sorprende, creo que cuando uno está en el Atlético de Madrid tiene que tener esta característica y cuando no aparece hay que reclamarla, ¿por qué? porque necesitamos de eso, vuelvo a repetir que los tres partidos que por ahí tuvimos que jugar con más chicos, fue con el Sevilla, creo que no merecimos perder, con el Elche empezamos muy bien, la expulsión nos condicionó muchísimo el recorrer del partido y hoy que hicimos un partido completo, donde respondieron muy bien los jóvenes y sobre todo lo grande, humildad, trabajo, saber estar cuando el equipo te necesita, necesitamos jugadores de ese estilo".

Cómo sienta esta victoria para afrontar el partido ante el Arsenal: "Siempre queremos ganar, evidentemente no siempre se gana, pero veía en los partidos que estaban haciendo un buen trabajo y que los partidos estos que nos tocó perder, cuando rotamos como rotamos, creo que no lo merecimos, pero bueno, está claro que si no ganamos es porque el otro hizo mejores las cosas que nosotros y hoy necesitamos hacer un partido como lo hicieron, con trabajo, con jerarquía y bueno, ahora a descansar y a pensar en el partido del martes.

Qué tiene que decir a la prensa por acusarle de adulterar la competición por jugar con tantos jugadores del filial: "Nada".