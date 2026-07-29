Endrick está de vuelta: estas son sus opciones de quedarse con Mourinho

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUL 2026 - 13:59h.

El delantero brasileño ya se ha sumado a la pretemporada del conjunto blanco

La respuesta madridista de Rodri al PSG cuando intentaron hacerle la oferta

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Endrick ya está de vuelta. El delantero brasileño se ha incorporado este miércoles a la pretemporada del Real Madrid después de finalizar sus vacaciones, una llegada que el club blanco ha querido compartir en sus redes sociales con varias imágenes del atacante en Valdebebas. Comienza así un verano decisivo para el futbolista, que afronta una segunda oportunidad en el conjunto merengue, esta vez bajo las órdenes de José Mourinho, en una plantilla con una enorme competencia en ataque y con varios movimientos aún pendientes en el mercado.

Los números de Endrick desde que es propiedad del Real Madrid

Antes de que el delantero brasileño saliera cedido al Olympique de Lyon, disputó 847 minutos repartidos en 37 partidos con el Real Madrid, con un balance de un gol y una asistencia en LALIGA, cinco goles en la Copa del Rey y un tanto en la Champions League. La pasada temporada apenas tuvo protagonismo antes de marcharse a Francia: 99 minutos en tres encuentros, sin goles ni asistencias.

Su cesión al Lyon fue muy diferente. En la Ligue 1 firmó cinco goles y siete asistencias en 21 partidos, acumulando 1.633 minutos. A esas cifras añadió un gol en la Europa League y dos tantos y una asistencia en la Coupe de France, confirmando la evolución que el Real Madrid esperaba cuando apostó por él. Con Brasil tampoco encontró demasiado protagonismo en el Mundial de 2026. Participó en cuatro encuentros, sumó 110 minutos y no logró marcar ni asistir.

Una segunda oportunidad, ahora con José Mourinho y mucha competencia en la delantera

Ahora comienza una nueva etapa. Mourinho tendrá que decidir si Endrick forma parte de la plantilla definitiva o si vuelve a salir para seguir acumulando minutos. El contexto no será sencillo ya que la delantera madridista sigue teniendo un importante exceso de efectivos. Gonzalo García apunta a abandonar el club durante este mercado tras el interés del Fulham de Álvaro Arbeloa y Mastantuono también podría salir cedido para continuar su crecimiento. Al mismo tiempo, el Real Madrid trabaja en la incorporación de Yan Diomande, una operación que aumentaría todavía más la competencia en la parcela ofensiva.

Con Mbappé, Vinícius y, a priori, Rodrygo por delante de él, Endrick necesitará convencer desde el primer entrenamiento a Mourinho. Su buen rendimiento en Francia demuestra que tiene nivel para competir al máximo nivel, pero ahora debe trasladarlo al día a día en el conjunto blanco. Las imágenes publicadas por el Real Madrid en redes sobre su vuelta a los entrenamientos simbolizan el inicio de una segunda oportunidad para el ex de Palmeiras.