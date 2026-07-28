Pablo Sánchez 28 JUL 2026 - 20:19h.

Compartir







El Real Madrid sigue engrasando la maquinaria en pretemporada. Tras su victoria por la mínima frente al Alcorcón, este martes completó un nuevo encuentro ante el Leganés en Valdebebas. Un encuentro que sirvió para que José Mourinho continuara acometiendo probaturas de cara a la nueva temporada en LALIGA EA SPORTS. El cuadro merengue venció 4-1 a los pepineros con goles de Fede Valverde, Gonzalo, Mastantuono y Pulido en propia puerta.

Tras un buen rato de entrenamiento, ambos equipos completaron un encuentro para seguir rodando. La cita contó con algunos protagonistas de excepción, como Dumfries. El holandés, flamante fichaje del Madrid, presenció el partido desde el palco de la ciudad deportiva, donde también se encontraban otros jugadores como Militao o Rodrygo. Durante la jornada matial pasó el pertinente reconocimiento médico.

Antes de la pausa de hidratación, el Madrid se adelantó por medio de Fede Valverde, tras la reanudación le tocó el turno a Gonzalo para el 2-0. Naim recortó distancias antes del intermedio. Ya en el segundo tiempo, primero Mastantuono y luego Pulido en propia puerta establecieron el definitivo 4-1.