Irene Junquera rebaja el optimismo con Zidane

Pablo Sánchez 28 JUL 2026 - 16:18h.

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Una de las grandes noticias futbolísticas de este martes tiene que ver con el desembarco oficial de Zinedine Zidane en el banquillo de la selección francesa. El técnico galo llega para suplir a Didier Deschamps después del Mundial, un cambio ya conocido desde hace meses que ha tenido bastante repercusión a nivel mundial. Irene Junquera, en ElDesmarque de Mediaset, se ha encargado de rebajar esa euforia haciendo alusión a Luis de la Fuente, actual campeón del Mundo con España. "Sigue estando por encima", reconoció durante el programa.