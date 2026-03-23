Miguel Casado 23 MAR 2026 - 10:56h.

El ex entrenador del Real Madrid relevará a Deschamps tras 14 años

Kylian Mbappé solo jugará uno de los dos partidos con Francia y el Real Madrid no pondrá pegas

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Después de 14 años con Didier Deschamps al frente del banquillo de la selección francesa, el próximo mes de julio esta etapa llegará a su fin y Zinedine Zidane es el elegido para sustituirle. El exentrenador del Real Madrid lleva años sonando para llegar al staff galo, pero las temporadas iban pasando y su aterrizaje no se concretaba. Ahora, tras el Mundial de 2026, parece que será el momento.

Así lo indica Le Parisien, que informa que ambas partes han llegado a un "acuerdo verbal" para que el ganador del Balón de Oro en 1998 dirija al combinado nacional francés.

Era el paso esperado para el ganador de tres Champions League con el equipo de Chamartín. Ha rechazado numerosas ofertas de clubes europeos del máximo nivel para esperar a la selección de su país. Y en unos meses, accederá al cargo.

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El presidente de la federación ya conoce "al sucesor de Deschamps"

La noticia desvelada por el medio francés llega unas horas después de que Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, asegurase en una entrevista con Le Figaro que ya conoce al sucesor de Didier Deschamps.

"Conozco su nombre. Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también cuente con el apoyo de los franceses, ya que la selección francesa de fútbol es el equipo de los franceses", decía el mandamás federativo.

El propio seleccionador deberá hacer frente a preguntas acerca de este asunto esta misma semana, pues Francia se enfrenta a Brasil en un amistoso y la rueda de prensa no le dejará escapatoria. Aun así, es un secreto a voces que el final de su era está al llegar y que Zidane es el mejor colocado para tomar el relevo. No pillará de sorpresa, pero escuchar a los protagonistas confirmarlo, siempre es bienvenido.