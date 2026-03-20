Diego Páez de Roque Madrid, 20 MAR 2026 - 06:35h.

La convocatoria de Mbappé ha generado polémica en el madridismo

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Kylian Mbappé volvió a pisar césped el pasado martes en la victoria del Real Madrid contra el Manchester City. Después de un mes de baja, el delantero galo disputó los últimos 20 minutos del encuentro, suficiente para que la selección francesa le haya convocado para el parón de selecciones.

Así lo confirmó Didier Deschamps en rueda de prensa. "Nada es imposible a partir del momento que había un protocolo que se ha cumplido. Ha llegado a tiempo para jugar contra el Manchester City. Está claro que él quiere estar con nosotros, pero hay que esperar qué pasa en su partido contra el Atlético de Madrid", señaló el técnico galo.

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Con una semana todavía por delante para que se concentre la selección francesa, el Real Madrid todavía tiene pendiente disputar el derbi contra los de Diego Pablo Simeone, donde Kylian Mbappé podría volver a jugar.

Según ha explicado Sergio Horas en ElDesmarque Madrugada, desde el club blanco han recibido la noticia con normalidad y deportividad, ya que asumen que si Mbappé está en perfectas condiciones, como sí parece estar, debería ir con su selección.

"Entienden que es la norma y no van a poner ningún tipo de problema ni queja. Ha habido conversación entre Kylian Mbappé y el seleccionador Deschamps", matizaba el periodista de ElDesmarque.

Mbappé solo jugará uno de los dos partidos

En el programa de madrugada, Dani Gil informó que desde Francia se contaba con que Mbappé estuviera en los amistosos que tendrán lugar en Estados Unidos contra Brasil y Colombia. Sin embargo, debido a su reciente recuperación, la idea es que únicamente juegue uno de los dos partidos.

"Deschamps ha recordado que está en condiciones de ser seleccionado. No solo para cumplir con esos compromisos comerciales que tiene la federación francesa sino también para jugar. Ha comentado que va a hacer rotaciones. Lo más normal es que dispute uno de los dos partido. Además, hablará con Mbappé tras el derbi para ver sus sensaciones. Pactará con él sus minutos en la gira americana", mencionó el colaborador.