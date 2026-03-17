Uno por uno en la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions: dos suspensos y Vinicius, el mejor

Los blancos cerraron su pase a cuartos

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Real Madrid certificó la clasificación a la ronda de cuartos de final de la Champions League tras ganar 1-2 al Manchester City en el Etihad Stadium. Los de Pep Guardiola apretaron en el arranque del partido, pero la expulsión de Bernardo Silva fue determinante para que los blancos no sufriesen.

Los madridistas titulares en Manchester

Estos han sido los jugadores titulares en el equipo de Álvaro Arbeloa:

Thibaut Courtois (7,5): dejó varias paradas de mucho valor en la primera mitad. Con el 0-0, evitó en un par de ocasiones que el City hiciese el primer tanto del encuentro. Tuvo que ser relevado en el descanso por molestias físicas.

dejó varias paradas de mucho valor en la primera mitad. Con el 0-0, evitó en un par de ocasiones que el City hiciese el primer tanto del encuentro. Tuvo que ser relevado en el descanso por molestias físicas. Fran García (6): sufrió mucho en defensa durante todo el partido. Primero con Cherki y Bernardo, después con Semenyo. En ataque tuvo gran presencia.

sufrió mucho en defensa durante todo el partido. Primero con Cherki y Bernardo, después con Semenyo. En ataque tuvo gran presencia. Dean Huijsen (6): en la primera parte estuvo bien, con varios despejes y duelos ganados. En la segunda se relajó y dejó varios errores.

en la primera parte estuvo bien, con varios despejes y duelos ganados. En la segunda se relajó y dejó varios errores. Antonio Rüdiger (5): como el equipo, de más a menos en tareas defensivas. Algo relajado en la segunda parte.

como el equipo, de más a menos en tareas defensivas. Algo relajado en la segunda parte. Trent Alexander-Arnold (4,5): una vez más, demostró que defender no es lo suyo. Doku le cogió la espalda en varias ocasiones. Con balón, algo mejor.

una vez más, demostró que defender no es lo suyo. Doku le cogió la espalda en varias ocasiones. Con balón, algo mejor. Aurelien Tchouameni (7): sufrió con el frenético ritmo del principio, pero poco a poco fue cogiendo su sitio. 94% de acierto en pase, solo un toque fallido de 62 que efectuó y 8 contribuciones defensivas.

sufrió con el frenético ritmo del principio, pero poco a poco fue cogiendo su sitio. 94% de acierto en pase, solo un toque fallido de 62 que efectuó y 8 contribuciones defensivas. Thiago Pitarch (7): el canterano sumó una titularidad más. Aportó mucho trabajo físico a nivel defensivo y con balón estuvo bien, aunque algo más tímido que otras veces.

el canterano sumó una titularidad más. Aportó mucho trabajo físico a nivel defensivo y con balón estuvo bien, aunque algo más tímido que otras veces. Fede Valverde (6,5): como en la ida, pisó mucho área y tuvo ocasiones para aumentar su cuenta goleadora ante el City, aunque no acertó en el remate.

como en la ida, pisó mucho área y tuvo ocasiones para aumentar su cuenta goleadora ante el City, aunque no acertó en el remate. Arda Güler (6): estuvo participativo con balón, aunque ni mucho menos destacó en la parcela ofensiva del Real Madrid.

estuvo participativo con balón, aunque ni mucho menos destacó en la parcela ofensiva del Real Madrid. Brahim Díaz (8): muy buenos minutos, especialmente durante la primera mitad. Dejó varios gestos de su clara superioridad técnica, llegando a sentar en el suelo a Rubén Días. Relevado por Kylian Mbappé.

muy buenos minutos, especialmente durante la primera mitad. Dejó varios gestos de su clara superioridad técnica, llegando a sentar en el suelo a Rubén Días. Relevado por Kylian Mbappé. Vinicius Jr (8,5): pudo irse con 5 goles del Etihad, pero 'solo' valieron dos: el de penalti y otro en la última jugada. Falló dos manos a mano y le anularon otro. Buen partido en líneas generales.

Los suplentes del Real Madrid

Estos han sido los futbolistas que ha introducido Álvaro Arbeloa desde el banquillo: