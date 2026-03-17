La roja de Bernardo Silva y el doblete de Vinicius meten al Real Madrid en cuartos de Champions

Miguel Casado 17 MAR 2026 - 22:59h.

Los blancos certificaron la clasificación a la siguiente ronda

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Real Madrid ha certificado la clasificación a los cuartos de final de la Champions después de ganar 1-2 en el Etihad Stadium. El Manchester City arrancó con mucha energía el partido y todo apuntaba a que los de Álvaro Arbeloa iban a sufrir mucho para mantener la ventaja de tres goles. Pero la expulsión de Bernardo Silva en el minuto 20 de partido marcó el transcurso del mismo.

Las ocasiones para los celestes fueron múltiples y muy buenas en los primeros minutos. Pero, cómo no, ahí estaba Thibaut Courtois para mantener el 0-0. A la par, los espacios aparecían en el City y el Real Madrid llegaba, aunque con timidez, al área de Donnarumma.

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En una de esas, en un disparo de Vinicius con la izquierda, el capitán de los cityzen separó el codo de su cuerpo para evitar el gol madrileño y el colegiado sancionó la acción con penalti y tarjeta roja directa. Ahí, la eliminatoria saltó por los aires.

El propio '7' merengue, que había fallado un lanzamiento desde los 11 metros en la ida, se encargó de transformar la pena máxima y colocar a los suyos cuatro tantos por encima. Él mismo tuvo varias oportunidades de ampliar la renta. También las tuvo Haaland para recortar. Y aunque falló alguna, no perdonó antes del descanso.

El noruego culminó una jugada de córner en la que Doku volvió loco a Pitarch para poner algo de emoción al partido de cara a los segundos 45 minutos.

Lunin solventó el trabajo de un Courtois con molestias

Courtois encendió las alarmas en la parroquia blanca al tener que ser sustituido en el tiempo de descanso, pero Lunin le suplió a las mil maravillas: paradón de reflejos nada más salir y personalidad y concentración al máximo.

Lo cierto es que el ucraniano tuvo trabajo. Y es que, con la eliminatoria sentenciada, el Real Madrid se relajó en defensa quizás más de lo debido y los británicos dispusieron de numerosas ocasiones. Incluso anotaron un par de goles, aunque ambos fueron anulados por fuera de juego.

Los últimos minutos fueron para los blancos y Vinicius llegó a anotar dos goles, aunque solo uno de ellos subió al marcador.

Reapareció Mbappé tras cinco partidos fuera, aunque con una actuación pobre y una tarjeta amarilla innecesaria. Guardiola, fuera, y el Real Madrid ya espera al Bayern en cuartos.