Thibaut Courtois, lesionado en el Manchester City - Real Madrid y sustituido por Lunin

Fran Fuentes 17 MAR 2026 - 22:19h.

El guardameta belga se acercó a Luis Llopis, entrenador de porteros, al término de la primera mitad para comentarle sus molestias

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Thibaut Courtois cuajó una primera mitad antológica en el partido de vuelta de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. El portero belga salvó varios goles cantados del conjunto citizen, especialmente un tiro a bocajarro de Erling Haaland que salvó con una gran exhibición de reflejos. Pese a todo, no logró evitar el tanto del noruego tras cazar un rechace. Al término de la primera mitad, cuando los jugadores se dirigían a vestuarios, el meta se dirigía directamente hacia Luis Llopis, preparador de porteros del conjunto blanco, y charló brevemente con él. Nada fuera de lugar o diferente a lo habitual... o eso pensábamos.

En el arranque de la segunda mitad la retransmisión televisiva sorprendió con una imagen de Andryi Lunin preparándose, vestido de corto y con la equipación, para entrar a jugar. El portero ucraniano sustituiría al belga en el descanso, revelando la retransmisión televisiva que se trataba de unas molestias de Thibaut Courtois.

Habrá que esperar a conocer el parte médico por parte del Real Madrid para saber el alcance de la lesión del portero, aunque las primeras exploraciones en el vestuario apuntan a una sobrecarga en el aductor derecho. Y es que, sin conocer qué tiene, es difícil vaticinar si estará disponible de cara al trascendental partido del conjunto blanco frente al Atlético de Madrid, el próximo domingo 22 de marzo a las 21.00 horas.

Pese a todo, el belga volvió a ser clave para abortar una hipotética reacción del Manchester City en el Etihad Stadium, ya que salvó varias acciones clave. Por su parte, Andryi Lunin también tuvo un par de paradas importantes en el arranque de la segunda mitad, a sendos disparos de Erling Haaland. Poco pudo hacer en el mano a mano con Antony Semenyo, que definió muy bien. Sin embargo, la jugada quedaría invalidada por posición antirreglamentaria del ariete citizen. Por lo tanto, el gol no acabaría subiendo al marcador.