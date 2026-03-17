Fran Fuentes 17 MAR 2026 - 21:39h.

Había dudas con un posible fuera de juego previo de Vinicius

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El partido entre el Manchester City y el Real Madrid tuvo una jugada polémica en sus primeros 20 minutos. Y es que Bernardo Silva sacó ligeramente el codo al tapar un tiro de Vinicius Júnior bajo los palos. Una jugada que suscitó muchas dudas por dos razones: la primera, un posible fuera de juego del brasileño en el inicio de la jugada, y la posición del brazo del centrocampista citizen. Sin embargo, finalmente se acabó señalando y el propio '7' madridista lo transformaría para poner de cuatro arriba a los blancos en la eliminatoria. Expertos arbitrales explican la decisión.

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En primer lugar, se confirmó que Vinicius estaba habilitado en el pase en profundidad que inicia la jugada. Y es que Rubén Días estaba ligeramente por detrás de la poisición del brasileño. Con lo cual, tocaba analizar la posición del brazo del jugador del City que evitó el gol.

Ya en materia, Antonio Miguel Mateu Lahoz explicaba lo de Bernardo Silva. Y es que, pese a que este tenía los brazos hacia atrás, era un penalti claro y manifiesto. El luso llegó a sacar ligeramente el brazo para interceptar la trayectoria del balón, de manera voluntaria y antinatural. Hizo 'la Zamorana' para evitar el gol y ocupando un espacio adicional. Es decir, no es que le diera en el brazo mientras lo tenía pegado, sino que lo llega a sacar para hacerse grande y evitar el tanto.

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También valoró la jugada Mr. Asubío. El colaborador de ElDesmarque también explicó que el penalti es claro, ya que se trata de una mano voluntaria. Las dudas llegaron por el posible fuera de juego, del cual la retransmisión televisiva enseñó una repetición, pero no el frame del fuera de juego semiautomático. Del mismo modo, explica que no existía fuera de juego en la jugada previa.

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De este modo, el Real Madrid se puso por delante en el Etihad Stadium y ponía muy de cara la eliminatoria para los blancos.