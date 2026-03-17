Alineaciones confirmadas de Manchester City y Real Madrid en los octavos de la Champions League

Miguel Casado 17 MAR 2026 - 19:25h.

Ya conocemos a los protagonistas del encuentro en el Etihad Stadium

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Real Madrid quiere cerrar su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League en el Etihad Stadium. Tras endosar tres goles al Manchester City de Pep Guardiola hace una semana en el Bernabéu, los de Arbeloa no quieren dejar escapar la oportunidad. Y para ello, los futbolistas que arrancarán el partido ya están elegidos.

Los onces titulares de Manchester City y Real Madrid

Tal y como han comunicado en las redes sociales ambos equipos, estos son los equipos que arrancarán el partido en la ciudad británica:

Por parte del conjunto cityzen: [aún por confirmar] Donnarumma; Matheus Nunes, Rubén Dias, Marc Guehi, Rayan Ait Nouri; Nico O'Reilly, Rodri Hernández, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherky y Erling Haaland.

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El equipo de la capital de España, por su parte, saltará con estos futbolistas: Thibaut Courtois; Fran García, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alezander-Arnold; Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Fede Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius Jr.

La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa antes del partido

Durante la comparecencia previa de Álvaro Arbeloa en Manchester, el salmantino confesó que Bellingham viajó por voluntad propia, pero sin posibilidad de participar en el encuentro, mientras que Kylian Mbappé sí está preparado tras recuperarse de sus problemas de rodilla.

Además, se puso sobre la mes el asunto de las 'vacas sagradas': "No he sentido, en los dos meses que llevo aquí, tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinicius o Tchouaméni que se han ganado sus minutos en el campo. No son vacas sagradas, o se han ganado ser vacas sagradas. Cada jugador se gana sus minutos en el césped. Lo que están haciendo los chavales de la cantera es dar un grandísimo nivel. No solo de esfuerzo, compromiso y entrega. Están jugando muy bien, que es lo que saben hacer. Aparte de saber lo que es el Real Madrid tienen altísimas condiciones y están aportando mucho. Cuando se recuperen los jugadores tendré más opciones. Con tantos partidos, ojalá seamos capaces de saber tener a los once más adecuados en el terreno de juego".