Primeras imágenes de la nueva camiseta del Real Madrid para 2027

La primera equipación incluirá detalles en rosa y verde oscuro

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Primeras imágenes de la nueva camiseta del Real Madrid. Como suele ser habitual, las marcas deportivas están preparando ya las equipaciones para el próximo curso 2026/2027, que arrancará de manera oficial en el mes de julio. Adidas ya tiene preparada la nueva ropa del conjunto madridista, cuya primera indumentaria estará marcada por la entrada de los colores rosa y verde.

El portal especializado Footy Headlines ha publicado ya las primeras imágenes de esta nueva camiseta. Como es habitual, el blanco será el color predominante en la primera equipación, aunque en esta ocasión tendrá muchos más detalles y más colores de lo habitual.

La camiseta del Real Madrid 2026/2027, con rosa y verde

Por primera vez en la historia, el Real Madrid usará un verde oscuro en su camiseta local. Lo hará en las mangas, en el cuello, así como en el logotipo de Adidas y la publicidad de Fly Emirates. Además, todo apunta a que la serigrafía de la parte posterior podría ser de esta misma tonalidad.

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Otra de las novedades es que regresa el rosa, algo que ya se vio años atrás. En este caso, las tres franjas tradicionales de Adidas ubicadsa en los hombros de la camiseta y en los laterales de los pantalones tendrán esa tonalidad.

Las imágenes, publicadas tanto por Footy Headlines como por Opaleak, corresponden ya a camisetas oficiales de cara a la próxima temporada. En cualquier caso, la idea pasa por presentarla a finales de mayo o principios de junio, una vez concluya el curso actual. El equipo madridista estrenará su nueva ropa durante la pretemporada, que arrancará en julio, y las nuevas equipaciones durante sus primeros amistosos de verano.

Además, también se han filtrado camisetas especiales para celebrar el 125º aniversario del club, en este caso con un diseño mucho más retro.