Alberto Bravo 01 MAY 2026 - 16:31h.

El central sueco se pierde lo que resta de temporada y muy posiblemente el Mundial

Williot Swedberg recibe el alta médica y estará disponible para Claudio Giráldez

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VigoDurísimo varapalo para el Celta de Vigo y Carl Starfelt. Tras consultar con un especialista ante la nula evolución de sus problemas de espalda, con una hernia discal en el nivel L5-S1, se decidirá en dos o tres semanas si debe pasar por el quirófano. Durante las próximas semanas se observará su evolución pero el sueco dice adiós a los cinco partidos que le restan a los vigueses en Liga y muy posiblemente al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Carl Starfelt se había perdido los últimos cinco partidos de Liga con el Celta a causa de una lumbalgia que ya le estaba dando problemas con anterioridad. Anteriormente Claudio Giráldez lo había reservado para no cargarlo. Sin embargo durante su participación con la selección sueca la dolencia se agravó, tal como indica el Celta en su comunicado oficial.

Tras ver que la evolución no era la deseada se consultó con un especialista, el neurocirujano Dr. Pedro Mata, especialista de referencia en cirugía de columna en Madrid. Durante las dos o tres próximas semanas, en la que se espera la respuesta que pueda dar la última infiltración epidural, mantendrá un tratamiento conservador.

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En caso de que la mejoría no fuese la esperada se procedería a tomar la decisión de someter a Carl Starfelt a una intervención quirúrgica. En ese caso el tiempo de baja varía de tres a seis meses, dependiendo de la gravedad de la hernia discal.

Comunicado oficial

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Los servicios médicos del Celta detallan la evolución de la lesión de Carl Starfelt de las últimas semanas.

Según los servicios médicos del club, Carl presentaba un cuadro de lumbalgia leve que se intensificó durante su participación con su selección de Suecia en el partido disputado el pasado 31 de marzo. Tras la exploración clínica, se le realizó una resonancia magnética de la columna lumbar, que confirmó la presencia de una hernia discal L5-S1.

Desde entonces, el jugador ha seguido un tratamiento conservador que ha incluido medicación, fisioterapia, técnicas de distracción vertebral y varias infiltraciones epidurales, siendo la más reciente aplicada esta misma semana.

Aunque la evolución ha sido favorable y ha experimentado una mejoría notable, Starfelt continúa con limitaciones para la actividad en el campo. Por ello, se ha solicitado una valoración externa por parte del neurocirujano Dr. Pedro Mata, especialista de referencia en cirugía de columna en Madrid.

Actualmente, se está a la espera de evaluar la respuesta a la última infiltración epidural, mientras se mantienen las medidas de tratamiento conservador. En un plazo estimado de dos a tres semanas se valorará su evolución y, en función de la misma, se considerará la posible indicación de tratamiento quirúrgico.