Williot Swedberg recibe el alta médica y estará disponible para Claudio Giráldez

Celia Pérez 01 MAY 2026 - 15:02h.

El delantero sueco ya está recuperado de sus molestias

Dirección deportiva y cuerpo técnico del Celta consideran prioritario el fichaje de un central

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El Celta de Vigo recibirá este domingo la visita de Elche en un duelo para el que Claudio Giráldez podrá contar con Williot Swedberg. El delantero sueco ya está recuperado de la sobrecarga en los gemelos que el club anuncio hace unos días y recibe el alta médica después de haber completado un nuevo entrenamiento con el equipo.

Sin embargo, Starfelt, Vecino y Miguel Román continúan siendo bajas para el cuerpo técnico celeste a dos días de recibir la visita del conjunto ilicitano de Eder Sarabia.

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El rompecabezas de Giráldez en defensa

Claudio Giráldez está obligado a reinventar su línea defensiva en el Celta para el partido de este domingo debido a la ausencia de dos de sus pilares, Carl Starfelt y Marcos Alonso. El central nórdico sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional la repesca para el Mundial, mientras que su compañero tendrá que cumplir ciclo de tarjetas amarillas.

Con este panorama, Giráldez tendrá que componer su cuarta defensa del curso sin los dos veteranos, con los que ya no pudo contar en el doble compromiso liguero contra el Girona y en la derrota frente al Deportivo Alavés en Vigo.

El canterano Carlos Domínguez, que precisamente jugó su último partido frente al conjunto vasco, aparece como la opción más probable para sustituir a Marcos Alonso, ya que el serbio Mihailo Ristic ha dejado de contar para el técnico.

Al puesto de Starfelt optan Yoel Lago, que viene de realizar dos penaltis ante Barcelona y Villarreal, Joseph Aidoo e incluso Álvaro Núñez, que podría tener otra oportunidad ante su exequipo.

De esta forma, Claudio Giráldez se enfrenta a un dilema importante en un duelo clave para el equipo para seguir en la pelea por la apretada lucha para conseguir puestos europeos la próxima temporada.