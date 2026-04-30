Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 12:48h.

El bilbaíno responde a la salida del ahora jugador celeste

Eder Sarabia señala la desventaja del Sevilla en la pelea por no descender: "No sé si lo estarán"

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Eder Sarabia compareció este jueves en sala de prensa. El entrenador del Elche CF respira aliviado tras la importantísima victoria en Oviedo, pero prefiere no hacer cuentas por la salvación en LALIGA EA Sports. Antes de visitar al Celta de Vigo, donde se reencontrará con Álvaro Núñez, el preparador ilicitano responde a su polémica salida del Martínez Valero.

Antes, el preparador bilbaíno repasó la enfermería del Elche: "En principio Germán Valera, Adam y Yago. Con este último tenemos que acabar de decidir qué vamos a hacer, tiene molestias en la rodilla y hay que tomar alguna decisión para que acabe de estar al cien por cien. Esas son las tres bajas".

Las palabras de Eder Sarabia en el Elche CF

Celta antes que Deportivo Alavés. "Como hemos hecho siempre. Desde luego que ahora sí conocemos el final de calendario o lo tenemos más presente, pero nos centramos exclusivamente en el Celta. Todavía queda mucho, principalmente hoy empezamos con cosas más concretas y la verdad que no pensamos más allá del domingo. Ni permanencia ni nada, no creo que sean definitivos los puntos del domingo. Estamos hablando mucho de que, cuando teníamos esa dinámica peor nos costaba, ahora aprovechar la energía y ese acierto que estamos teniendo".

Cuentas para la salvación. "Creo que fue el día del Levante aquel que no nos salió bien. Tenemos el calendario y el de los rivales, vamos sumando los puntos que vamos consiguiendo. En casa con esa tremenda solidez y fuera con esa grandísima victoria de Oviedo. Pero la verdad que no, estamos centrados en lo del domingo".

El equipo celeste, el peor local. "El Celta es un equipo que a todos nos gusta. Vienen durante tiempo haciendo las cosas bien y con un míster al que le han dado la continuidad que se ha ganado. Seguramente no estén en su mejor momento, pero ha sido un gran equipo, creo que tienen muchas alternativas, alegre, valiente... en Balaídos, a pesar de los resultados, también han ido generando una conexión bonita".

Álvaro Núñez. "Sí, puede ser más o menos. Le hemos perdido un poco la vista a lo que se refiere a la clínica y a su situación con la lesión. Entendíamos que durante un tiempo no podía volver a competir, que seguramente no lo haya recuperado porque es una lesión difícil, pero nos centramos en lo futbolístico. El otro día en Villarreal entró en el lateral. Le deseamos lo mejor, nos ayudó y le ayudamos mucho y tampoco hay mucho más que hablar en ese sentido".

Cuestionado por una posible traición del jugador. "Creo que no es día. Cada uno toma las decisiones, con sus circunstancias, lo mejor que entiende. Creo que fue un grandísimo profesional mientras estuvo. Tenía los condicionantes de la renovación automática y la lesión, a partir de ahí, que igual no se ha expresado demasiado bien... pues puede ser. Pero ya digo, debemos pasar página. La vida sigue, los jugadores van y vienen, los entrenadores también y los que quedan para siempre son los aficionados y el club".