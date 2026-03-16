Alberto Bravo 16 MAR 2026 - 08:51h.

El defensa fue titular ante el Betis tras fichar por el Celta el pasado 2 de febrero procedente del Elche

Álvaro Núñez, el sufrimiento antes de su debut: "No han sido dos meses fáciles"

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VigoEl defensa bilbaíno Álvaro Núñez, que debutó este domingo con el Celta de Vigo tras ser contratado en el mercado de invierno procedente del Elche, confesó sentirse "muy feliz, tenía muchas ganas de debutar con esta camiseta". Recordó que no lo pasó bien durante este proceso de salir del Martínez Valero, con una pubalgia, para recalar en Balaídos: "No han sido dos meses fáciles para mí, con la lesión, con el cambio, con todo. Muy contento y espero seguir sumando minutos".

Respecto al duelo disputado por el equipo dirigido por Claudio Giráldez ante el Real Betis destacó que "el primer tiempo que hemos hecho ha sido espectacular, pero éramos conscientes en el descanso de que el Betis iba a apretar aquí con su gente, con el equipazo que es".

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"Iban a apretar y no lo hemos podido sentenciar. Tenemos que darle importancia a los pequeños detalles porque no podemos dejar a estos rivales vivos. Luego nos ha tocado sufrir un poco. Algo normal", añadió el debutante en Movistar +.

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El defensa celebró el tanto de Borja Iglesias, que hubiese supuesto el 1-2, pero el delantero santiagués estaba en fuera de juego y no subió al marcador de la Cartuja: "Si, me he levantado y lo he celebrado pero no he visto el fuera de juego". Insistió en que el equipo debe "ser más inteligentes y gestionar mejor esos últimos minutos" porque "vienes contra un rival europeo fuera de casa, no has podido ganar y lo importante es no perder y esos últimos minutos creo que lo podemos gestionar mejor".

Por ello, ya en los micrófonos oficiales del Celta, reiteró que "nos vamos con esa sensación agridulce de poder haber matado el partido pero es importante valorar el punto y sobre todo la imagen del equipo" que vale para reforzar la apuesta de cara al próximo jueves, donde buscarán el pase a los cuartos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon.

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"Lo afrontamos con mucha ilusión. Nos ha venido bien demostrar contra equipos como el Betis, que está en la misma competición. Hemos sido superiores en gran parte del partido, quedarnos con lo positivo y desde ya pensar en esa eliminatoria tan bonita que tenemos por delante", avanzó el defensa celeste.

Por último apuntó la importancia del celtismo en partidos como el disputado este domingo ante el Betis o el del próximo jueves ante el Lyon, donde se desplazarán 3.000 aficionados celestes: "Son muy importantes para nosotros. Sobre todo en partidos como estos o como el del jueves nos dan ese punto extra cuando el partido se pone complicado fuera de casa. Que estén ahí con nosotros, que los valoramos mucho".