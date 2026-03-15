Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 20:28h.

Así jugaron los hombres de Claudio Giráldez

Ferran Jutglà se marcha conmocionado del Betis - Celta

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El Celta de Vigo igualó 1-1 en su visita al Real Betis en La Cartuja en un encuentro en el que los de Claudio Giráldez fueron de más a menos. Ferran Jutglà adelantó muy pronto al conjunto olívico pero terminaron sufriendo en los últimos minutos por el empuje bético antes de sacar un punto que da confianza de cara a la vuelta ante el Lyon.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto celeste en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS.

Ionut Radu [7]: Sólida actuación de rumano, con varias paradas que sirvieron para sacar un punto para el Celta. Pudo hacer más en el gol de Bellerín que le coló por el primer palo pero se lució en la última jugada sacando el cabezazo de Bakambu a bocajarro.

Álvaro Núñez [7]: El defensa vasco pudo debutar al final tras llegar en el mercado invernal al Celta y lo hizo como central diestro. Dejó buenas sensaciones y mostró de lo que es capaz en la salida de balón además de no sufrir atrás.

Carl Starfelt [7]: No lo tenía fácil el sueco ante un delantero tan móvil y a la vez tan fuerte en los duelos como el Cucho pero supo liderar la zaga además de repeler varios disparos peligrosos en la primera mitad.

Marcos Alonso [5]: Se le había visto alguna laguna a la hora de salir su posición antes de que llegara el 1-1 de Héctor Bellerín con el lateral bético ganándole la carrera con demasiada facilidad. Mejoró con el equipo más encerrado atrás y fue importante en el tramo final.

Sergio Carreira [6]: Poca proyección ofensiva del carrilero, actuando primero por la derecha y después por la izquierda para defender a Antony. Más pendiente de frenar el peligro por su costado, lo que consiguió.

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Hugo Sotelo [7]: Se reivindicó el vigués, que apenas había jugado unos minutos frente al Lyon desde el pasado mes de enero, en un partido en el que demostró su capacidad organizativa como ancla del equipo.

Fer López [5]: Arrancó muy precipitado con la pelota en los pies en una primera parte por debajo de lo esperado. Mejoró con el paso de los minutos hasta que terminó sustituido por Claudio Giráldez mirando a la Europa League.

Óscar Mingueza [7]: Originó la jugada del 0-1 con un robo a Marc Roca en campo rival en una zona que no le correspondía pero que refleja bien su fama de todocampista. Fue el más ofensivo de los dos carrileros jugando por una banda o por la otra.

Pablo Durán [8]: El de Tomiño fue un quebradero de cabeza para la zaga bética con mucha movilidad por la parcela ofensiva. Dejó un gran envío que no aprovechó Ferran para haber ampliado la ventaja y sólo le faltó su diana para el sobresaliente.

Ferran Jutglà [8]: El ariete sigue recuperando sensaciones y adelantó al Celta en La Cartuja con un recorte genial y un disparo desde la frontal que se comió Álvaro Valles. Perdonó poco después el segundo y dejó buenas descargas antes de marcharse sustituido por una conmoción.

Hugo Álvarez [6]: Gran trabajo compaginando su presencia en ataque con su ayuda en defensa desde que el Celta se puso en ventaja en el marcador. Mucho esfuerzo a pesar de que no siempre pudo lucir.

Sustituciones de Claudio Giráldez en el Betis-Celta

Javi Rodríguez [6]: Entró para descargar de minutos a Álvaro Núñez y ayudó en defensa a terminar rascando un empate de La Cartuja.

Ilaix Moriba [6]: El internacional guineano entró para darle un toque más físico a un centro del campo que comenzaba a sufrir por la presión del Betis.

Williot Swedberg [4]: Le dio más frescura al ataque pero el sueco no siempre estuvo acertado en la toma de decisiones cuando la pelota caía a sus pies. Acabó perdido sobre el campo.

Borja Iglesias [g]: Entró entre los aplausos y algún silbido de la que fuera su afición y ayudó a sus compañeros a tener una referencia arriba, marcando un gol que sería anulado.

Jones El-Abdellaoui [-]: Poco tiempo para el atacante, que salió al campo además con el Celta muy hundido.