Los ultras de Celta y Lyon siembran el caos en Vigo en una trifulca con varios heridos

Una decena de coches con matrícula portuguesa han amanecido este jueves con las ruedas pinchadas en los alrededores de Balaídos. La Policía Nacional ha abierto una investigación al respecto, pero todo apunta a que se trata de un nuevo capítulo entre los ultras del Celta de Vigo y el Olympique de Lyon, que ya protagonizaron una pelea por las calles de la ciudad en las horas previas al partido.

Según fuentes policiales, los pinchazos se registraron en vehículos estacionados en la zona de la avenida de la Florida, próxima al estadio de Balaídos. Los diez coches que aparecieron con las ruedas pinchadas tenían matrícula portuguesa, pero "se presume que eran de aficionados del Lyon", que los habrían alquilado en Oporto tras volar allí desde su ciudad para presenciar el partido. En cualquier caso, "aún no hay aún constancia de que todos lo sean".

Todo apunta, en definitiva, a que se trata de un ajuste de cuentas de ultras del Celta con el objetivo de complicar el viaje de regreso a los aficionados del Olympique, que deberían haber vuelto a Oporto en estos coches de alquiler antes de volar de manera definitiva hasta Lyon desde la ciudad portuguesa.

La pelea entre ultras de Celta de Vigo y Olympique de Lyon

Todo ello enmarcado en un clima de cierta tensión. Durante la noche del miércoles, unos 30 aficionados radicales del Celta de Vigo, encapuchados y armados con palos y tubos, iniciaron una pelea contra aficionados del Lyon por el centro de Vigo, según la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra.

El enfrentamiento acabó con varias personas heridas de carácter leve, principalmente por cortes. Más de 20 personas han sido identificadas por la Policía y una de ellas, integrante del grupo Tropas de Breogán, ha sido detenida. El Celta ha anunciado que tomará medidas al respecto.