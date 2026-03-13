Joaquín Anduro 13 MAR 2026 - 20:46h.

Jan Oblak se cae de la convocatoria para el Atlético-Getafe

Simeone pone fecha a Pablo Barrios, avisa a Baena y manda una indirecta a Luis de la Fuente con Marcos Llorente

Compartir







El Atlético de Madrid ya tiene convocatoria anunciada de forma oficial para el partido de este sábado ante el Getafe en la jornada 28 de LALIGA EA Sports con la baja de última hora de Jan Oblak. El club ha informado de la lesión del meta esloveno que le impedirá estar disponible en el encuentro de este fin de semana en una lista con otras dos ausencias ya conocidas por problemas físicos.

"El técnico argentino no podrá contar con Jan Oblak, que en la sesión de entrenamiento de este viernes acabó con molestias en el costado y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, el parte indica que el guardameta sufre una distensión muscular", informó el Atleti en su cuenta de X al dar a conocer los citados para el derbi madrileño con homenaje publicitario a los Peaky Blinders.

PUEDE INTERESARTE Crecen las críticas contra Mateu Alemany por sus dos últimos movimientos en el Atlético de Madrid

Juan Musso será el encargado de defender la meta colchonera como ya ha hecho en la Copa del Rey en la que el Atlético de Madrid ha vuelto a acceder a la final 13 años después. Está por ver si Jan Oblak llega para el encuentro ante el Tottenham en Londres del próximo miércoles y el derbi frente al Real Madrid en Champions League del domingo siguiente.

Además del arquero balcánico, Simeone cuenta con otras dos ausencias por lesión para el partido ante el Getafe. Rodrigo Mendoza será de nuevo baja tras perderse el choque de Champions y se le ha sumado Pablo Barrios justo cuando el centrocampista había reaparecido de su última dolencia.

Convocatoria del Atlético de Madrid ante el Getafe

Porteros: Juan Musso, Salvador Esquivel, Álvaro Moreno.

Defensas: José María Giménez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand, Julio Díaz.

Centrocampistas: Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Obed Vargas, Nico González.

Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Ademola Lookman.