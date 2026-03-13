Rueda de prensa previa a la visita del Getafe al Metropolitano

Tremendo enfado de Simeone contra la prensa cuando le preguntan por las palabras de Julián Álvarez: "Hablo a nuestra gente"

José Bordalás ha pasado este viernes por sala de prensa un día antes de visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El técnico del Getafe CF, entre otras cosas, ha evitado dar muchas pistas acerca de su futuro, ha pedido paciencia con el regreso de Davinchi y ha confirmado que habrá al menos tres bajas para jugar en la capital.

"Estoy centrado exclusivamente en el partido de mañana y en el Getafe, no estoy pensando en mi futuro. Sinceramente, no me preocupa el futuro", respondió cuando le preguntaron por su posible salida o su continuidad a final de temporada.

En cuanto a los nombres propios, uno de ellos fue el de Davinchi, quien aún se recuperado de la lesión de rodilla sufrida el pasado mes de octubre y marcado en las últimas semanas, además, por la tragedia del fallecimiento de su padre en el accidente ferroviario de Adamuz.

"Siempre es una buena noticia que un jugador, como Davinchi en este caso, esté ya entrenando con el grupo. Lleva muy poquito y tenemos que ser pacientes, no acelerar los plazos y tener calma y tranquilidad. Ha estado fuera muchos meses y le va a costar un poco, pero es un chico joven con mucha ilusión, con muchas ganas. Ojalá le podamos tener cuanto antes porque será una pieza más que nos intentará ayudar en este tramo final", respondió Bordalás.

José Bordalás y las bajas del Getafe ante el Atlético

A su vez, el técnico del Getafe también habló de las ausencias que tendrá ante el Atlético: "Borja Mayoral y Juanmi todavía siguen de baja. Esperemos que pronto se vayan recuperando y puedan también ayudarnos en este tramo final", contestó. Sus bajas se unirán, además, a la de Abu Kamara, que podría reaparecer durante el mes de marzo.