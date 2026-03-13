El GP de Baréin y Arabia Saudí, a punto de ser cancelados por el conflicto en Oriente Medio

Saray Calzada 13 MAR 2026 - 17:14h.

El conflicto en Oriente Medio también afecta a la Fórmula 1 y podría eliminar dos carreras de su calendario

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El conflicto desatado hace unas semanas en Oriente Medio ha hacho que muchos sectores se vean afectados. Se busca sede para la Finalissima y ahora también la Fórmula 1 está a punto de verse afectada. La FIA cuando hubo los bombardeos en Irán el pasado 28 de febrero esperaba que se resolviera con prontitud y cuando llegaran las fechas de los dos Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí se pudieran disputar con normalidad. Pero los días pasan y no hay garantías que esto se vaya a solucionar. Es por eso que ya se piensa en una cancelación de los dos próximamente.

El fin de semana del 12 de abril y el del 19 eran cuando estas dos carreras se iban a disputar. Falta un mes y no se sabe si este asunto estará resuelto. La FIA ha seguido muy de cerca el conflicto junto a los Promotores para ver si podían ir adelante, pero cada vez hay más dudas.

Los promotores están bastantes interesados de que esto siga adelante, pero los problemas con los vuelos y no poder garantizar que esto se siga extendiendo tiene a la organización en vilo. La zona en donde se disputan las dos carreras están bastante alejadas de donde se está produciendo el conflicto, pero la falta de señales de que la situación mejore hace que la logística para montar un evento de estas características cada vez tenga más problemas.

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Las escuderías tienen que partir para Arabia una vez se acabe el GP de Japón del próximo 29 de marzo para llegar con tiempo y que todo esté listo para cuando se dispute la carrera. Esto es en apenas dos semanas y es por eso que la decisión tiene que ser inminente. Todo apunta a que finalmente se tacharán estas dos fechas del calendario y la siguiente después del país nipón será en Miami.

En 'MARCA' aseguran que estas dos carreras no podrán ser sustituidas por otra debido al poco tiempo del que disponen para organizar una nueva localización por lo que el Mundial quedaría con las 22 carreras restantes.