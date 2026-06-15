Quién es Vozinha, el portero de 40 años de Cabo Verde que ha dado una exhibición contra España

Fran Fuentes 15 JUN 2026 - 19:54h.

El meta caboverdiano dejó varias paradas de mérito que permitieron a su equipo mantener el cero en el marcador

Marc Cucurella deja relamiéndose al madridismo con dos jugadas espectaculares en el debut de España

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El partido entre la Selección Española y Cabo Verde, en el primer partido de la fase de grupos del Mundial, ha tenido un protagonista inesperado: Josimar Dias, más conocido deportivamente como Vozinha. El portero caboverdiano, a sus 40 años, ha cuajado una exhibición frente a España, evitando varios goles durante el encuentro y evitando que las ocasiones de jugadores como Ferran Torres o Mikel Oyarzabal entrasen a su portería y manteniendo un importantísimo empate para el combinado africano.

Nacido en Mindelo en 1986, Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, es una de las figuras más importantes de la historia del fútbol caboverdiano. Internacional absoluto desde 2012, ha sido un fijo en las principales competiciones continentales durante más de una década. Con la selección de Cabo Verde acumula 89 internacionalidades, en las que ha dejado en blanco la portería en nada menos que 36 partidos, y ha encajado 81 goles, menos que partidos jugados. Sin embargo, siempre había sido en partidos de clasificación, Copa África y de Liga de Naciones africana. Este ha sido su debut mundialista, al igual que el del combinado africano.

Vozinha, un trotamundos del fútbol que se estrena en un Mundial

Formado en el Batuque FC de Cabo Verde, desarrolló sus primeros años de carrera en su país antes de pasar por el CS Mindelense y dar el salto al Progresso angoleño. Su trayectoria internacional también le llevó por el Zimbru Chisinau de Moldavia, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota y el AS Trenčín eslovaco. Desde 2024 milita en el Chaves, de la Segunda División portuguesa. En el conjunto portugués, Vozinha ha jugado 19 partidos, dejando seis porterías a cero y encajando 23 goles, que han permitido al conjunto luso quedar noveno en la categoría de plata del fútbol portugués.

De este modo, el portero ha demostrado que, pese a sus 40 años, está preparado para afrontar la cita mundialista con el compromiso, el talento y la eficacia que requiere un compromiso de este nivel.