La chaqueta de la Selección causa división entre la afición de España: "Bolsa de basura"

Fran Fuentes 15 JUN 2026 - 19:07h.

Las redes sociales han opinado sobre la prenda que ha vestido el combinado nacional durante el himno

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La Selección Española ha debutado frente a Cabo Verde en el Mundial. Los de Luis De la Fuente arrancaron su paso mundialista en Atlanta frente al que, a priori, es uno de los rivales más débiles del grupo. Antes del encuentro, durante la entonación de los himnos, el combinado español ha aparecido con una chaqueta especial que solo vestirá durante los himnos. Sin embargo, la prenda ha provocado una gran división de opiniones entre los aficionados españoles. Y es que hay a quien la prenda les ha encantado y, quizá la mayoría, a los que que no les ha gustado nada de nada.

Numerosos comentarios en los prolegómenos del encuentro han evidenciado la división de opiniones que ha generado la prenda. Y es que el aspecto plastificado de la prenda ha llevado a muchos a pensar que incluso podía estar lloviendo y que podría estar mojada.

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La chaqueta está disponible en la tienda oficial de la marca patrocinadora, por un precio de 120 euros, y en las imágenes no da ese aspecto. A continuación recogemos alguno de los comentarios de aficionados sobre la prenda en cuestión.

En cuanto a lo futbolístico, España ha tenido problemas para encontrar el gol en la primera mitad. Las ocasiones se han sucedido, con Ferran Torres, Oyarzabal y Pedri teniendo acercamientos peligrosos, pero con el portero rival deteniendo varias ocasiones de peligro bajo los palos.