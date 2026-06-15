eldesmarque.com 15 JUN 2026 - 11:56h.

El Real Madrid ha hecho oficial este lunes el fichaje de Marc Cucurella

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El Real Madrid ha hecho oficial este lunes el fichaje de Marc Curella hasta 2032. El ya exlateral del Chelsea llega para reforzar el lateral del conjunto blanco en una operación llevaba a cabo entre la rapidez y el hermetismo. El secreto era tal, que en la concentración de la Selección Española no lo sabía nadie, sólo el propio Cucurella.

Marc Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid

Según cuenta Gerard Romero en su canal Jijantes, ningún jugador de la Selección Española tenía conocimiento del fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid. El periodista catalán afirma que el lateral español decidió no contárselo a nadie y llevarlo bajo absoluto secretismo. Fue durante este fin de semana, con el anuncio del fichaje por parte de Fabrizio Romano en redes sociales cuando se enteraron. "Cucurella no había dicho nada en la Selección. Los jugadores se han enterado una vez que Fabrizio Romano ha sacado la bomba. Lo ha llevado de una forma muy discreta, no ha querido decir nada", afirma Gerard Romero.

El que sí parecía saber algo fue Luis de la Fuente, que antes del anuncio oficial ya dijo alegrarse por él durante su comparecencia de prensa previa al partido de este lunes ante Cabo Verde. Incluso, el propio Cucurella había jugado al despiste sobre su futuro durante la semana pasada, señalando que estaba totalmente concetrado en el Mundial y que había pedido a su agente que no le distrajera con las ofertas de los clubes.

Cucurella llega al Real Madrid convirtiéndose en el segundo defensa más caro de la historia del conjunto blanco, lo hace justo un año después de la firma de Álvaro Carreras, por el que se abonaron 60 millones de euros al Benfica. El equipo de José Mourinho pasa a tener ahora un lateral sobrepoblado, con el propio Cucurella, Álvaro Carreras, el lesionado Ferland Mendy y un Fran García que podría dejar el club rumbo al Real Betis, muy interesado en su fichaje para reforzar su defensa.