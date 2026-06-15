Fran García, un deseo del Betis sujeto a las exigencias del Real Madrid

Álvaro Borrego 15 JUN 2026 - 09:43h.

En el Real Betis reconocen el interés por el lateral del Real Madrid, aunque todavía no haya oferta

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Mejorar el lateral izquierdo es una de las obsesiones de la dirección deportiva para este verano. El grupo de trabajo que encabeza Manu Fajardo trabaja para darle un salto de calidad a la que sin duda es la posición más deficitaria de la plantilla, con el propósito de encontrar al menos un futbolista que venga con la condición de titular. En esa terna de nombres, en la que se encuentra también Angeliño, ha surgido el nombre de Fran García, sin sitio en el Real Madrid tras el fichaje de Marc Cucurella. Los compañeros de ABC avanzaban el interés por el futbolista español y las fuentes consultadas por ElDesmarque confirman que es una de las opciones que más gusta para el carril zurdo, aunque desde el Real Betis señalan que no sería una operación fácil de acometer.

Fran García, un viejo deseo del Betis

El Real Madrid es uno de los negociadores más duros del mundo y en ningún caso le dejará salir muy por debajo de su precio. Fran García está tasado en unos diez millones de euros y para que el club pudiera acceder a ello los blancos deberían destensar sus exigencias, habida cuenta de que no es nada desdeñable el salario que un jugador solicita cada vez que sale de la casa blanca. Sin embargo, que su contrato expire en 2027 invita a pensar a que su precio pueda ser algo más asumible.

El lateral izquierdo es conocedor del deseo del Real Betis, que lo lleva siguiendo durante varios años e incluso tanteó su incorporación en mercados anteriores. Sin ir más lejos, Fran García coincidió con Manu Fajardo cuando este ejerció como secretario técnico en el Rayo Vallecano, justo antes de dar el salto al Real Madrid. José Mourinho cuenta con Cucurella y con Álvaro Carreras como segunda opción, por lo que el lateral sabe que tendrá que buscar un nuevo destino, siendo la verdiblanca, con el aval de la Champions y la condición de titular, una de las posibilidades más atractivas en el mercado.

Sin embargo, y en honor a la verdad, desde el Real Betis reconocen a ElDesmarque que el deseo todavía no se ha traducido en ninguna formalidad y por el momento no va más allá de un deseo (firme), aunque Manu Fajardo ya esté tomando posiciones en el asunto. En resumidas cuentas, interés sí hay, oferta no por ahora, por lo que todo está en fase embrionaria. El Real Betis maneja varios perfiles para ese carril con el propósito de encontrar un lateral titular y Fran García es una de las alternativas, sumándose a otros nombres como Angeliño o Kaiki Bruno, aunque por el momento el Como 1907 lleva la delantera con el brasileño.