Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 15:55h.

El Arsenal va a por un galáctico con Vinicius y Julián como favoritos

El Real Madrid y Vinicius acercan su fichaje por el Arsenal con un pulso que puede romperlo todo

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El Arsenal completó una gran campaña en la 25/26 conquistando la Premier League 22 años después y alcanzando la final de la Champions League por segunda vez en su historia pero esto no es suficiente para Mikel Arteta. El técnico gunner ha avisado de que no se quedarán "con los brazos cruzados" a la hora de mejorar el equipo y esperan un fichaje top para el ataque con los nombres de Vinicius Jr. y Julián Álvarez como firmes candidatos.

Los londinenses jugaron este sábado en Girona el Trofeu Costa Brava y consiguieron imponerse por 1-4 al conjunto catalán, recientemente descendido a LALIGA HYPERMOTION. Tras el encuentro, el entrenador vasco habló en zona mixta con la cámara de ElDesmarque presente y reconoció, como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, que irán a por un galáctico en este mercado.

"Estamos muy activos intentando mejorar el equipo. Esperamos movimientos en las próximas semanas porque queremos ser mejores. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, somos ambiciosos", declaró Mikel Arteta dejando una imagen curiosa cuando le preguntaron expresamente por Vinicius.

El Arsenal tiene trabajo por delante a pesar de que ya se ha gastado 80 millones de euros en el mercado de fichajes con las llegadas de Christos Tzolis y la compra definitiva de Piero Hincapié (ambos por 40 kilos cada uno), que se suman a la de Illan Meslier como agente libre. En ataque, el cuadro del norte de Londres busca dar un golpe de efecto para el asalto definitivo a la Champions después de que Viktor Gyökeres no rindiera al nivel esperado.

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Julián Álvarez y Vinicius Jr., los dos grandes nombres que busca el Arsenal

Los gunners se sumaron primero a la puja por el fichaje de Julián Álvarez junto a otros cocos como el PSG, el Barcelona o el Real Madrid, que se cayó ya hace unas semanas con una negociación pública con el Atlético de Madrid. Gil Marín ya insistió en que no venderán al argentino y menos a un club español pero todo dependerá de la actitud del futbolista una vez se reincorpore a las órdenes de Simeone cuando acaben sus vacaciones post Mundial.

El otro gran nombre para el Arsenal es el de Vinicius Jr., que sigue con su tira y afloja con el Real Madrid por su renovación antes de sumarse este lunes a la pretemporada con José Mourinho. Si finalmente las negociaciones entre el club madridista y el brasileño no llegan a un acuerdo, los ingleses están dispuestos a tirar la casa por la ventana para hacerse con sus servicios a un año de que finalice su contrato como jugador merengue.