David Torres 01 JUN 2026 - 09:01h.

El Valencia CF cobra por Mosquera, pero Cañizares se fija en las dos finales perdidas y en David Raya

Mofas, insultos y amenazas a Cristhian Mosquera y Gabriel Magalhaes tras la final de la Champions

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ValenciaLa final de la Champions dejó varios detalles en clave valencianista. El primero tener a dos ex en juego en cada uno, uno por cada equipo. Kangin Lee, que se llevó el gato al agua y Mosquera que, por desgracia para él terminó perdiendo la final y protagonizando el penalti que le dio el empate al PSG. Además, horas después se supo que el propio Peter Lim estuvo en Budapest invitado por su amigo Nasser Al-Khelaifi para ver la final.Sin embargo, no fueron los únicos enfoques en clave che. Otros valencianistas ilustres como Santi Cañizares encontraron además otras comparativas.

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El portero valencianista sabe de lo que habla. No en vano cuando estaba activo fue titular en dos finales de Champions como las del Arsenal contra el PSG. Dos finales de Champions de glorioso, pero a la vez infausto recuerdo para el valencianismo. Y es que, en ambas dos, el Valencia CF perdió. Aquello fue un hito. El Valencia CF en sus dos primeras participaciones en la Champions llegaba a dos finales consecutivas. Pero fue un hito doloroso, ya que perdió ambas y siempre quedará la duda es la sensación de cuándo volverá a disfrutar de una acontecimiento así.

La comparativa de Cañizares entre el Valencia y el Arsenal es por Raya

Por este motivo, Santiago Cañizares desde su tribuna en la cadena COPE daba su análisis sobre la final, recordando con dolor ese parecido entre el arsenal y el Valencia. "¿Sabes lo que me da pena? Que se parece en todo al Valencia. Mira, segunda final que juega, segunda que pierde. Va ganando durante el partido, pierde en penaltis. El portero, con nueve porterías a cero durante el año, no se proclama campeón de Europa. ¿Sabéis quién es el único portero que ha tenido nueve porterías a cero en una Champions? Él y yo, los dos tontos", reflexiona el guardameta.

Y nosotros dos, los dos idiotas españoles, la perdemos. Y a mí eso sí me dio pena, lo de Raya, porque yo me pongo siempre en la posición de los porteros"

"Liga de Campeones, nueve los dos, y los dos tontos que no ganamos y perdemos en penaltis los dos. A mí eso es lo que me dio pena, porque luego vi que el Rossi, el del Milan, Mendy, Keylor en el Madrid sí la ganaron. Y nosotros dos, los dos idiotas españoles, la perdemos. Y a mí eso sí me dio pena, lo de Raya, porque yo me pongo siempre en la posición de los porteros".

Mosquera, protagonista involuntario por el penalti sobre Kvaratskhelia, deja dinero en el Valencia CF

Cabe recordar que el central español quedó marcado por la acción del minuto 63. Su derribo sobre Kvaratskhelia fue señalado como penalti y Ousmane Dembélé aprovechó la oportunidad para devolver al PSG al partido.

En clave che, el Valencia CF cobrará una de las variables por la clasificación del Arsenal para la Champions vía Premier, tal y como estaba estipulado en el contrato de traspaso del futbolista al Arsenal.