Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 09:23h.

El Barça estudia recomprar a Jan Virgili tras su explosión en el Mallorca

Tiene contrato con el Manchester City

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El mercado de fichajes se mueve en LaLiga entre la rapidez y la incertidumbre. Los casos de Real Madrid y Barcelona sirven de ejemplos. Mientras los blancos aguardan a conocer su nuevo proyecto a que se celebren las elecciones a la presidencia, el conjunto blaugrana acelera con los fichajes y ya ha acometido varias operaciones. En el horizonte de ambos equipos aparece un nombre interesante para la retaguardia como es el de Josko Gvardiol.

El central, jugador del Manchester City, parece estar en el radar de ambos equipos. As informó hace unas semanas que los representantes del croata habían mantenido contacto con el Real Madrid. Cabe recordar que el conjunto blanco necesita jugadores para su defensa y que el conjunto inglés no vería con malos ojos una salida para hacer caja.

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En el lado culé, tras nutrir el ataque con Anthony Gordon, Deco y su equipo siguen inmersos en más operaciones en su afán de confeccionar el equipo cuanto antes. Ante todo este ruido aparece el nombre de Gvardiol. Tal y como expresó El Partidazo de Cope, el Barça está atento a cualquier posibilidad.

La opinión de Gvardiol

Mientras tanto, el futbolista se encuentra concentrado con su selección en los días previos al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Desde allí atendió a los medios de su combinado nacional y opinó sobre estos rumores que lo sitúan la próxima temporada en LALIGA EA SPORTS.

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"Todos hemos visto los diversos rumores que circulan por todas partes, pero estoy feliz aquí en el club. Tengo todo lo que necesito. Antes de la lesión, jugaba todos los partidos, casi siempre los noventa minutos completos. Después del Mundial, veremos qué pasa", comentó al respecto.