El Barça estudia recomprar a Jan Virgili tras su explosión en el Mallorca

Andrea Esteban 31 MAY 2026 - 14:16h.

La dirección deportiva sigue de cerca su progresión desde hace meses

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El FC Barcelona sigue muy atento la evolución de Jan Virgili y ya valora seriamente ejecutar una operación para recuperarlo después de su crecimiento fuera de la disciplina azulgrana. En el club consideran que su progresión ha sido notable y creen que todavía puede tener encaje dentro del proyecto de futuro de la entidad.

El Barça no pierde de vista a Jan Virgili

Según informa SPORT, la dirección deportiva azulgrana sigue monitorizando al joven futbolista y estudia la posibilidad de activar una recompra para volver a incorporarlo a la estructura del club.

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La entidad considera que su desarrollo en los últimos meses ha sido muy positivo y existe la sensación de que podría tener recorrido dentro del ecosistema del Barça, especialmente por sus características ofensivas y su margen de mejora.

Una operación que vuelve a ponerse sobre la mesa

El interés no implica que el movimiento vaya a producirse de forma inmediata, pero sí refleja que el nombre de Jan Virgili vuelve a estar presente en las reuniones deportivas del club. Después de haber seguido su evolución durante la temporada, el Barcelona analiza los diferentes escenarios para intentar recuperarlo.

La intención del Barça es no perder el control sobre talentos formados en su entorno que hayan demostrado una evolución destacada, una estrategia que ya ha aplicado en otros casos recientes.