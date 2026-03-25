"Sería difícil decir que no", admite el atacante del Mallorca

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Jan Virgili se ha convertido en una de las grandes sensaciones del RCD Mallorca. El extremo llegó a Son Moix el pasado verano procedente de la cantera del FC Barcelona con el objetivo de dar un paso importante en su carrera. Y lo está consiguiendo, pues se ha afianzado en las alineaciones del cuadro bermellón y está dejando grandes sensaciones en su primera temporada en la élite.

Eso sí, el jugador no cierra la puerta a regresar a la Ciudad Condal. "Si me llamara el Barça, sería difícil decir que no", admitió el internacional sub 21 en una entrevista con el diario Sport.

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"El Barça Atlétic bajó y, aún estando en el Barça que es un privilegio, creo que quedándome en el filial y más bajando de categoría, era un tren que no podía dejar pasar", explicó sobre su fichaje por el Mallorca en la misma entrevista. "Siempre digo que hay que buscar el camino que quieres y si es fuera de donde quieres, tú tienes que seguir el camino elegido", agregó.

La cláusula de compra del Barcelona con Jan Virgili

Con 19 años recién cumplidos, Jan firmó por el Mallorca el pasado verano a cambio de 3,5 millones de euros. Eso sí, el Barcelona se guardó el 50% de los derechos de una futura venta y tiene también un derecho de tanteo, por lo que puede plantearse su regreso en caso de que en Son Moix lleguen ofertas el próximo verano.

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Durante el presente curso, Virgili ha disputado 22 partidos con la camiseta del cuadro bermellón y ha sido titular en 17 de ellos. Aún no ha marcado su primer gol, pero suma seis asistencias y está dejando grandes sensaciones. Eso sí, se ha perdido los dos últimos partidos con Martín Demichelis, pues fue expulsado el pasado 7 de marzo ante Osasuna y le cayeron dos partidos de castigo.