Cuándo volverán a jugar los cinco jugadores lesionados del Barcelona

Hansi Flick afronta el parón de selecciones pendiente de la enfermería

Insólito entrenamiento del Barcelona con ¡sólo tres jugadores!

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El FC Barcelona afronta el parón internacional bajo mínimos. Hasta 16 futbolistas se han marchado con sus selecciones, mientras que cinco jugadores ocupan la enfermería, lo que ha llevado a Hansi Flick a trabajar con apenas dos jugadores de campo del primer equipo en la primera sesión de la semana. Estas dos semanas deben ser fundamentales para conocer el estado físico de la plantilla de cara a lo que se avecina: visita liguera al Metropolitano, eliminatoria a doble partido ante el Atlético de Madrid en Champions League y derbi ante el Espanyol. Todo ello en apenas 15 días.

Los cinco jugadores lesionados del Barcelona

Andreas Christensen. Su caso es el más difícil de predecir. Sufrió una rotura parcial de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a finales de diciembre durante un entrenamiento y el club apostó por un tratamiento conservador. En teoría, la idea pasaba por tenerle recuperado en el mes de abril, pero de momento sigue trabajando al margen.

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Frenkie de Jong. Una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha le tiene apartado de los terrenos de juego desde el 26 de febrero. El tiempo estimado de baja era de entre cinco y seis semanas. Es decir, que debería reaparecer durante la primera quincena de abril. Parece poco probable que esté disponible para el primer partido liguero ante el Atlético, pero podría reaparecer durante la semana posterior.

Jules Koundé. Cayó a los 10 minutos de la vuelta copera ante el Atlético con una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. No está descartado para visitar el Metropolitano, pero todo dependerá de cómo evolucione durante estos próximos días.

Alejandro Balde. Se lesionó el mismo día que Koundé, también en el bíceps femoral del muslo izquierdo y con un tiempo de baja bastante similar. Los tiempos son similares a los del francés: no está descartado para el primer duelo ante el Atlético de la próxima semana, pero todo dependerá de su regreso a los entrenamientos grupales durante estos días.

Eric García. Una sobrecarga muscular le dejó sin jugar la ida ante el Newcastle y los dos últimos partidos ligueros ante el Sevilla y el Rayo. En teoría, debería estar listo para todo lo que se avecina tras el parón.