Pablo Sánchez 24 MAR 2026 - 21:05h.

La gran cualidad de Marc Bernal con el Barcelona que ya explotó en La Masía

Importante en los planes de Hansi Flick

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Dentro del buen momento que atraviesa el Barcelona, inmerso en la pelea por los dos títulos más importantes de la temporada, hay un jugador que vuelve a disfrutar del fútbol tras varios meses lesionado. Marc Bernal es feliz en el conjunto blaugrana y cuenta con la confianza de Hansi Flick, que ha ido dándole ya bastante participación.

Marc Bernal siempre ha demostrado su compromiso con el Barcelona. Una lealtad que también tiene su premio. El mediocentro celebra el no tomar ninguna decisión precipitada, como aquel periodo en el que se tanteó su posible salida al Girona. El propio jugador, durante una entrevista para Sport, celebró tomar la decisión correcta ante aquella disyuntiva.

"Desde el principio, yo tenía claro que quería quedarme. Llevo muchos años aquí, es el club de mi vida y he tomado la decisión correcta. Los momentos que estoy viviendo ahora no los hubiera vivido en otro sitio". Bernal tiene contrato hasta 2029 y un futuro por delante que todos esperan que siga transcurriendo en el Camp Nou.

Szczesny, Casadó y Gavi, únicos en saltar al campo

Tras disfrutar de un día de descanso, la plantilla del Barcelona ha regresado este martes a los entrenamientos con solo tres futbolistas del primer equipo haciendo trabajo de campo: el portero Wojciech Sczcesny y los centrocampistas Marc Casadó y Gavi. Junto a ellos se han ejercitado sobre el terreno de juego los futbolistas del Barça Atlètic Tommy Marqués y Álvaro Cortés, y los de Juvenil Baba Kourouma, Roberto Tomás, Nuhu Fofana y Álex González.

Respecto a los lesionados, Eric García y Alejandro Balde también han hecho varios ejercicios individuales sobre el césped. Y es que ambos trabajan en la recuperación de sus respectivas lesiones, como Frenkie de Jong y Jules Kounde, para volver a estar a disposición de Hansi Flick tras el parón de selecciones. El resto de disponibles se han quedado haciendo distintos tratamientos personalizados y trabajo en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en una semana repleta de compromisos de la selecciones nacionales que ha provocado el éxodo de hasta trece internacionales del conjunto azulgrana.

Por ello, Flick dirigirá una última sesión preparatoria este miércoles a las 11:00 horas en las instalaciones de Sant Joan Despí antes de volver a dar varios días de descanso a sus jugadores, aprovechando que no hay jornada de LaLiga este fin de semana.