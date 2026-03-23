Seis equipos, llamados a luchar por los tres puntos de descenso con una diferencia mínima

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Llega el momento de la verdad en LaLiga EA Sports. Tras el parón de selecciones de marzo, que será precisamente el último antes del Mundial, restarán sólo nueve jornadas para concluir un campeonato liguero en el que todo está en juego: el título de campeón, los puestos europeos y el descenso. Mientras tanto, el Big Data sigue realizando sus predicciones sobre cómo acabará la clasificación final.

El Big Data predice la clasificación completa de LaLiga EA Sports

Según las predicciones de Driblab, el Barcelona sigue siendo el gran favorito al título con un 80% de probabilidades de ser campeón, mientras que el Real Madrid tiene el 20% restante. El Big Data predice que el cuadro blaugrana acabará el curso con 92 puntos, mientras que los blancos lo harán con 88 puntos.

Los cuatro primeros puestos de Champions League también parecen claros: un 100% de probabilidades para Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, en ese orden. Y además, con una diferencia importante respecto al quinto clasificado, que según Driblab será el Betis con una predicción de 57 puntos. Si España consigue la quinta plaza extra para la Champions, para la que está muy bien posicionado, el cuadro verdiblanco sería el quinto equipo en acudir a la máxima competición europea con un 63% de probabilidades.

El sexto puesto sería para el Celta de Vigo con una predicción de 54 puntos, mientras que la Real Sociedad apunta al séptimo puesto con 52 puntos. El octavo promete estar muy disputado, pues según Driblab hay tres equipos que rondarán los 49 puntos: Athletic, Osasuna y Getafe.

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Cabe recordar que si España consigue la plaza extra para la Champions, el sexto iría a la Europa League y el séptimo a la Conference. Y si la final de la Copa del Rey la gana el Atlético o la gana la Real pero queda entre los siete primeros, el séptimo también iría a la Europa League y el octavo a la Conference. De hecho, España podría tener hasta diez equipos en Europa si se dan varios condicionantes.

El descenso a Segunda según Driblab

Los tres últimos puestos prometen estar al rojo vivo. O al menos dos de ellos, pues Driblab coloca al Real Oviedo virtualmente descendido con 97% de opciones de caer a Segunda y una pobre predicción de 30 puntos. El segundo equipo en caer sería el Levante, con un 68% de opciones de descenso y una predicción de 35 puntos a final de curso.

Y a partir de ahí, mucha igualdad. En términos de probabilidad, el Big Data coloca al Mallorca con un 40% de opciones de descender, al Elche con un 37%, al Sevilla con un 29% y al Alavés con un 20%. En términos de puntuación, estos cuatro equipos estarían entre los 38 y los 40 puntos. De hecho, colocan al cuadro bermellón incluso por encima de los ilicitanos, pese a que su probabilidad de descenso es superior.

Esos serán, en teoría, los seis equipos que estarán hasta el final luchando por la permanencia, ya que el Girona, el Rayo Vallecano, el Espanyol, el Valencia o el Getafe tienen menos de un 3% de opciones de acabar entre los tres últimos.